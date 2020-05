Grevotex erweitert Produktion um Alltagsmasken

Mit der Empfehlung der Bunderegierung und der Umsetzung der Landesregierungen, eine Maskenpflicht im ÖPNV sowie in Ladengeschäften einzuführen, zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab, dass der Bedarf an Alltagsmasken steigen wird. Mit unserer Erfahrung im Bereich der Herstellung von Berufskleidungartikeln haben wir die notwendige Expertise und Kapazitäten, die aktuell benötigten Community-Masken herzustellen und zu vertreiben.

Grevotex will 30.000 Masken pro Woche herstellen

„Zu Beginn der Corona-Pandemie stieg zunächst die Nachfrage nach Krankenhauskleidung wie OP-Mäntel, Hosen oder Kasacks sprunghaft an. Wir stellten relativ schnell fest, dass auch regional produzierte Alltagsmasken Mangelware sind. Durch langjährige Beziehungen zu unseren Konfektionsbetrieben haben wir kurzfristig auf Maskenproduktion erweitert. Zunächst mit Kapazitäten von 10.000 Alltagsmasken pro Woche, werden wir uns kurzfristig auf 30.000 Masken pro Woche steigern.“ So Geschäftsführer David Vodicka.

Masken made in Europe

Der Herstellungsprozess der Masken sei in Europa. Die Konfektion selbst fände im direkten Nachbarland Tschechien statt, wobei das Bedrucken und Verpacken der Masken in Deutschland stattfinde. „Als Augsburger Unternehmen ist für uns Regionalität schon immer wichtig gewesen. Nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern vor allem ergeben sich deutliche Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Liefergeschwindigkeit“, so David Vodicka zur Entscheidung Alltagsmasken herzustellen.

Masken werden über Online-Shop vertrieben

Der Vertrieb der Masken solle für Endkunden über einen neu geschaffenen Online-Shop erfolgen. „Für das Privatkunden-Geschäft haben wir für den Beginn ein paar lustige Design-Varianten geschaffen, hier lag der Fokus zunächst auf Geschwindigkeit und Preis. Wir planen aber das Angebot stetig zu erweitern. Wir sind beispielsweise gerade dran, zu den Masken auch das passende desinfizierende Waschmittel anzubieten“ so Geschäftsführer David Vodicka.

Maskenproduktion im B2B-Segment

Im Geschäftskundenbereich habe der Kunde die Möglichkeit, individuelle Angebote anzufordern. „Mit der mittlerweile erreichten Produktionskapazität und dem flexiblem Finishing, also dem Bedrucken und Verpacken in Augsburg, können wir schnell und auch kundenindividuell liefern,“ beschreibt David Vodicka das Geschäftskundengeschäft.

Mehr zu Grevotex

Die Grevotex GmbH & Co. KG ist ein in Augsburg ansässiges Unternehmen, dass sich auf die Herstellung und Vertrieb von Berufskleidungartikeln im Bereich Krankenhaus, Lebensmittelverarbeitenden Betriebe und Industrie & Gewerbe spezialisiert hat. Die Artikel werden sowohl in Onlineshops an Endkunden, aber auch an Mietwäsche-Firmen verkauft.