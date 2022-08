Fliegerbombe im Augsburger Univiertel: Evakuierungen sind erforderlich

Eilmeldung

Symbolbild. Im Hochfeld in Augsburg wurde eine Fliegerbombe gefunden. Foto: stock.adobe.com

Auf dem Gelände des Toni-Parks wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Im Umkreis von 500 Metern um den Fundort wird daher gesperrt.

In der Werner-von-Siemens-Straße im Stadtteil Hochfeld wurde bei Bauarbeiten am heutigen Dienstagnachmittag, 23. August, eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilt die Stadt Augsburg mit. Die Bombenentschärfung soll noch am selben Tag erfolgen.

Dafür wird im Umkreis von 500 Meter um den Fundort im Sigma Technopark eine Sperrzone errichtet. Sie betrifft etwas über 3.000 Personen. Evakuierungen sind erforderlich. Die Polizei beginnt zusammen mit anderen Einsatzkräften mit den ersten Vorbereitungsmaßnahmen für die Evakuierungen im Nahbereich der Rumplerstraße. Auch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Das Amt für Brand und Katastrophenschutz koordiniert die Lage vor Ort.