Feuer am Augsburger Rathausplatz: Was bis jetzt zur Brandursache bekannt ist

Feuerwehreinsatz

Der Brand in der Augsburger Innenstadt konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Foto: B4BSCHWABEN.de

Rauchwolken am zentralen Platz in Augsburg. In einem Gastrobetrieb ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Brandursache könnte möglicherweise schon ausgemacht sein.

In der Augsburger Innenstadt macht sich Brandgeruch breit. Rauchschwaden am Rathausplatz weisen dem Weg zum Unglücksort. In einem Gastrobetrieb ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Brandursache ist noch ungeklärt

Nach derzeitigem Stand soll das Feuer wohl in der Küche des Betriebs ausgebrochen sein. Möglich wäre ein Kabelbrand. Bestätigt ist dieser Verdacht bislang aber noch nicht. Ebenso unklar ist, ob es bei dem Unglücksfall Verletzte gegeben hat. Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden, da die Augsburger Feuerwehr sehr schnell am Rathausplatz eingetroffen ist.