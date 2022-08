Feierabend: Welche Biergärten gibt es in Augsburgs Innenstadt?

Rundgang

Heiße Temperaturen und großer Hunger: Zeit für einen Biergarten-Besuch. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Temperaturen in Augsburg bleiben weiter hitzig – ganz zur Freude der Betreiber von Biergärten. Von diesen gibt es zahlreiche im Zentrum der Fuggerstadt. Welche sich für einen Besuch in der Innenstadt eignen.

Wurstsalat, Bierbänke und bayerische Tradition ist in Augsburg keine Mangelware. Wer sich hier auf die Suche nach einem Biergarten macht, wird schnell fündig. Die Auswahl ist so groß, dass die Entscheidung schon fast schwerfallen kann. Hinzu kommt, dass fast alle dieser Außenbereiche mit seinen individuellen Vorzügen lockt.

Biergärten in Augsburgs Innenstadt Previous Next Die Auswahl an Biergärten in Augsburgs Innenstadt ist groß. Egal ob am Zeugplatz, im Lug ins Land oder in der Altstadt, sie alle eint dir Kulinarik unter freiem Himmel. Fotos: B4BSCHWABEN.de

Wer hat die zentralste Lage? Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am Puls des Stadtgeschehens befinden sich sowohl der „Kulturbiergarten am Königsplatz“ und die „Zeughaus Stuben“ hinter dem Moritzplatz. Beide Biergärten können mit einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr punkten. Aber auch wenige Gehminuten entfernt findet sich mit der „Gaststätte Thing“ eine Möglichkeit für eine ruhige und sommerliche Brotzeit unter freiem Himmel. Benachbart ist in der Altstadt auch das „La Bohéme“, wo durch den schattigen Außenbereich der Sonne entflohen werden kann.

Welcher Biergarten eignet sich für den Familienbesuch? Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wer mit seinen Kleinsten ein Familienessen abhalten will, ist mit dem „Brauhaus Riegele“ bestens beraten. Hier können sich Kinder auf einem Spielplatz in Sichtweite austoben, während die Erwachsenen ihren Aufenthalt unter Bäumen genießen können. Zudem hält der Biergarten am Augsburger Hauptbahnhof auch Parkplätze für seine Gäste bereit. Für Unterhaltung sorgt auch das „Liliom Augsburg“ am Unteren Graben. Dort kann vor oder nach dem Essen der Ausflug mit einem Kinofilm verlängert werden.

Ruhige Lage mit guter Anbindung Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Fernab von dem Trubel in der Innenstadt und trotzdem leicht zu erreichen ist der „Biergarten Lug ins Land“. Die Gaststätte zählt seit jeher zum Stadtbild wie die Stadtmauer an der sie zu finden ist. Eine zurückgezogene Atmosphäre gibt es auch im „Thorbräu Bier Keller“ in der Heilig-Kreuz-Straße 20. Zu den Klassikern unter den Augsburger Biergärten zählt „Drei Königinnen“ in der Jakobervorstand. Sollte dieser beliebte Ausflugsort jedoch gut gefüllt sein, bietet sich ein nahegelegener Besuch der Fuggerei an. Dort finden 120 Gäste Platz im Restaurant „Die Tafeldecker“.