FC Augsburg und Segmüller verlängern Partnerschaft

Das Unternehmen Segmüller, dessen Firmensitz in Friedberg bei Augsburg liegt, unterstützt den Verein FC Augsburg bereits seit über 15 Jahren. Nach der Verlängerung der Partnerschaft, initiiert durch den Vermarktungspartner Sportfive, möchte das Unternehmen seine werbliche Präsenz intensivieren und die Kommunikation auch auf den Onlinebereich ausweiten.

In einer Pressemeldung im August heißt es: Segmüller nutzt somit TV-relevante Werbemaßnahmen zur nationalen Kommunikation sowie werbliche Präsenzen im Stadion-Umfeld zur Kommunikation mit den Besuchern der WWK Arena. Weiter fortgeführt werden soll das Fan-Gewinnspiel rund um die Segmüller-Fansessel, bei dem pro Spiel zwei Fans einen exklusiven Tribünensitzplatz inklusive Besuch des VIP-Bereichs gewinnen können. Dieses Gewinnspiel sei laut den Verantwortlichen stets gut bei den Abnehmern angekommen.

Das sagt der Gesamtvertriebsleiter von Segmüller

„Die vertrauensvolle Kooperation mit dem FC Augsburg besteht nun schon seit vielen Jahren. In dieser Zeit haben wir die Entwicklung des Vereins sehr gerne begleitet und unterstützt. Mit der langfristigen Verlängerung unseres Sponsorings bestätigen wir unsere regionale Verbundenheit zum FCA“, so Christof Gerpheide, Gesamtvertriebsleiter von Segmüller.

„Die Verlängerung unserer Partnerschaft um fünf Jahre ist ein starkes Zeichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Segmüller ist uns in allen Jahren stets als loyaler Partner mit großem FCA-Herz begegnet – und unterstützt unseren FCA regelmäßig, auch über die getroffenen Vereinbarungen hinaus. Eindrucksvoll erleben können das alle Partner und VIP-Gäste in den Business Bereichen der WWK Arena, die wir auch mit der Unterstützung von Segmüller auf ein Top-Niveau bringen konnten“, erklärt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

Mix aus Werbepräsenz und Emotionalität

Simon Wortmann, Sportfive-Teamleiter des FC Augsburg, fügt hinzu: „In der langfristigen Verlängerung der Partnerschaft mit Segmüller zeigt sich, wie wir gemeinsam mit einem Partner dessen Zielsetzungen in der Kommunikation mit seinen Kunden und Interaktion mit unseren Fans weiterentwickeln können. Der Mix aus reichweitenstarker Werbepräsenz und emotionaler Aktivierungen im Stadion sowie im Stamm-Einrichtungshaus sind wesentliche Erfolgsfaktoren dieser erfolgreichen Partnerschaft.“

Impfaktion im Stadion

In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum der Stadt Augsburg hat der FCA die WWK Arena vor wenigen Tagen für eine zweitägige Impfaktion zur Verfügung gestellt. Am Freitag, 6. August, und am Samstag, 7. August, konnten sich alle interessierten Menschen in besonderer Atmosphäre mit Blick auf das Spielfeld in einer Loge gegen Covid19 impfen lassen.