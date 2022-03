FC Augsburg hebt alle Zulassungsbeschränkungen auf

Nach dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung tritt ab Sonntag, 3. April, die 16. Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. Diese bringt wesentliche Erleichterungen für den Besuch der kommenden Heimspiele des FC Augsburg in der WWK ARENA mit sich.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Maske nur noch eine Empfehlung

Es gibt nun keine Zugangsbeschränkungen in Form der 2G- oder 3G-Regel mehr. Außerdem entfällt die Maskenpflicht im Stadion des FCA. Für geschlossene Räume und Innenbereiche ist das Tragen einer Maske empfohlen. Der Ausschank von alkoholischen Getränken ist ohne Einschränkungen erlaubt. Diese neuen Regeln gelten also bereits für die Heimspiele im April gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 3. April, 15.30 Uhr), den 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 6. April, 18.30 Uhr) und Hertha BSC (Samstag, 16. April, 15.30 Uhr).

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aufschwung im Saisonendspurt?

„Wir freuen uns, dass wir unseren Fans in den bevorstehenden Spielen im Saisonendspurt wieder das gewohnte Stadionerlebnis bieten können. Gerade in dieser Phase der Saison ist die Atmosphäre von den Rängen für unsere Mannschaft von enormer Bedeutung und war schon oft eine wichtige Stütze für den Erfolg“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA. Für alle drei Spiele hat der FCA den Vorverkauf bereits gestartet. Es seien weiterhin Tickets verfügbar. Für das Spiel gegen Wolfsburg sollen vor allem noch Tickets im Stehplatzbereich auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne (UBT) sowie Restplätze in den Sitzplatzbereichen zu haben sein.