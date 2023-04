Erste Bilanz zum Blitzmarathon: Viele rasen in die Falle

Verkehrskontrollen

Symbolbild. Der Blitzmarathon findet zum 10. Mal in Bayern statt. Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Seit 6 Uhr müssen sich Temposünder in Acht nehmen, denn der zehnte Blitzmarathon ist im vollen Gange. Wie das erste Zwischenfazit ausfällt.

Ganze 1.800 Messtellen sind bei der verstärkten Kontrollaktion in Bayern aktuell im Einsatz. Davon auch zahlreiche in und um Augsburg. An einem dieser Blitzposten hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann heute vor einer Nürnberger Grundschule anlässlich betont: „Wer zu schnell fährt, riskiert sein Leben und das der anderen!“

Ernüchternde Zwischenbilanz beim Blitzmarathon

Nach Herrmanns Worten zeigen die ersten Erfahrungen am heutigen Kontrolltag, dass trotz tagelanger Vorankündigung immer noch viel zu viele Unbelehrbare unterwegs sind. Beim neunten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon im März 2022 hatte die Bayerische Polizei 9.756 Geschwindigkeitssünder erwischt. Der traurige Höchstwert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der auf der BAB995 bei Unterhaching mit 190 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 80 gemessen wurde. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war laut dem Innenminister 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg auf 147. "Umso mehr hoffe ich, dass unser Blitzmarathon möglichst viele wachrüttelt, nicht zu schnell unterwegs zu sein", erklärt Herrmann

Wo wird zum Blitzmarathon besonders stark kontrolliert?

Wie Herrmann deutlich machte, ist der Blitzmarathon ein Baustein von mehreren im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel". Schwerpunktmäßig werde dort kontrolliert, wo die Unfallgefahren durch zu schnelles Fahren am größten sind oder häufig zu schnell gefahren wird. Innerorts seien das beispielsweise Straßen vor Schulen und Kindergärten. „Außerorts hat die Polizei Temposünder besonders auf Landstraßen im Visier, da dort überproportional viele schwere Verkehrsunfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit passieren", erläutert Herrmann und ergänzt: „Dabei setzt die Bayerische Polizei auf hochmoderne Technik wie spezielle Lasermesspistolen und hochpräzise digitale Messgeräte."

Wann gibt es die ersten Zahlen zum Blitzmarathon?

Die Ergebnisse des zehnten Bayerischen Blitzmarathons werden am 22. April gegen Mittag veröffentlicht. „Beim Blitzmarathon geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", mahnte der Innenminister und beklagte, dass es immer noch zu viele gebe, bei denen offenbar nur empfindliche Geldbußen bis hin zu Fahrverboten wirken. Daher werde die Bayerische Polizei auch künftig „intensive Geschwindigkeitskontrollen durchführen", wie Herrmann warnt.