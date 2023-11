Erhöhung der Mehrwertsteuer: Gastro schlägt Alarm

IHK Schwaben

Symbolbild. Im Gastgewerbe ist eine hitzige Debatte um die Mehrwertsteuer entfacht. Foto: Pixabay.com

Die sinkende Nachfrage, hohe Energiepreise und die steigenden Arbeitskosten lässt Gastronomie- und Tourismusbetriebe in Bayerisch-Schwaben pessimistisch in die Zukunft blicken. Lauf der IHK-Konjunkturumfrage rechnen rund 30 Prozent der Unternehmen mit einer Verschlechterung ihrer Wirtschaftslage. „Vor diesem Hintergrund kommt die Entscheidung, die Absenkung der Mehrwertsteuer nicht zu verlängern, zur Unzeit“, erklärt Julia Zwicker, die Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu und Geschäftsführerin der Panoramahotel GmbH in Bad Hindelang.

Eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen

Die Mehrwertsteuer wurde im Jahr 2020 von 19 Prozent auf sieben Prozent herabgesetzt, um den Betrieb in Restaurants und Cafés während der Corona-Zeit wieder voranzubringen. Aufgrund der hohen Belastungen der Betriebe durch die Energiekriese, wurde diese Regulierung mehrfach verlängert, zuletzt bis Ende 2023. Jetzt beschloss die Ampel-Koalition die Rückkehr zum bekannten Mehrwertsteuersatz. „Für unsere Gastronomiebetriebe bedeutet das faktisch eine Steuererhöhung und damit eine zusätzliche Belastung“, berichtet Julia Zwicker in diesem Zusammenhang. Die Brache habe bereits mit einer hohen Zahl an Problemen zu kämpfen, was sich nur negativ auf die Unternehmen Bayerisch-Schwaben auswirke.

Unternehmen sehen die Risiken

Die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage zeigte, dass die Unternehmer ihre Lage nach dem Sommergeschäft zwar aktuell noch positiv einschätzen, doch die Erwartungen an die kommenden Monate verschlechtern sich fortschreitend. 29 Prozent der 2.500 Beherbergungsbetriebe und 6.000 Gastronomiebetriebe gehen davon aus, dass sich die Lage in Zukunft verschlechtern wird, was einen Anstieg von ganzen 12 Prozentpunkten bedeutet. Vor allem die steigenden Kosten bereiten den Unternehmen Sorgen. 79 Prozent der Unternehmen schätzen die Energie und Rohstoffpreise als ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung ein. Dazu kommt eine hohe Inflation, die sowohl die Nachfrage schwächt als auch die Arbeitskosten in die Höhe treibt. „Die Ertragslage vieler Tourismus-Unternehmen hat sich zuletzt massiv verschlechtert, obwohl Umsatz- und Übernachtungszahlen fast wieder auf Vor-Corona-Niveau liegen“, beschreibt Zwicker.

Julia Zwicker richtet einen Appell an die Politik

Julia Zwicker sieht vor allem die Politik in der Pflicht, da finanzielle Spielräume zunehmend enger werden. Die Unterstützung durch die Politik sei bisher jedoch ausgeblieben. Die Gastronomie und die Tourismusbranche profitiere nicht von der beschlossenen Absenkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe. Dabei seien sie auf bezahlbare Strompreise angewiesen, berichtet Zwicker. Durch die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer sollen nun zusätzliche Kosten anfallen, die alle Bürger treffen soll. „Die Gastronomie und Hotellerie sowie auch Schulen, Kindergärten, Kantinen – für sie alle gilt nun der höhere Steuersatz – müssen diese Erhöhung an ihre Kunden weitergeben, um dem hohen Kostendruck entgegenwirken zu können.“, so Zwicker. Weiter erklärt sie, dass Betriebe, die diesen Weg nicht mitgehen, ihrer Meinung nach dem Kostendruck in Zukunft nicht standhalten können.

Investitionen seinen unerlässlich

Zwicker warnt vor langfristigen Folgen. Betriebe haben kaum noch Mittel für Investitionen, diese seien aber aufgrund des Konkurrenzdrucks unerlässlich. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das Allgäu und ganz Bayerisch-Schwaben nach wie vor gefragte Urlaubsdestinationen sind. Wir müssen alles dafür tun, unsere Attraktivität zu erhalten“, sagt Zwicker.