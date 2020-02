Die Digitale Transformation beschäftigt aktuell mehr als jedes andere Thema die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben: Welche Technologien können meine Firma voranbringen? Welche Investition ist lohnend? Und wo soll ich überhaupt anfangen? Und vor allem: Wer sind die wichtigsten Partner in der Region, die mein Unternehmen bei all diesen Herausforderungen in eine gute, sichere und innovative Zukunft führen können? Nutzen Sie eine Top-Option und seien Sie dabei, wenn wir die wichtigsten Player rund um die Digitale Transformation in Bayerisch-Schwaben vorstellen.

JETZT DABEI SEIN: DIGITALE TRANSFORMATION IN BAYERISCH-SCHWABEN

Es gibt viele Gründe für B4B WIRTSCHAFTLEBEN SCHWABEN, das Schwerpunktthema des ersten Halbjahr 2020 in diese Richtung zu lenken. Digitale Transformation. Den Wandel anpacken. Bayerisch-Schwaben erfolgreich verändern – unter diesem Motto bereitet die Redaktion von B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN die Branche für User und Leser, aber auch für Partner auf.

TOP OPTION: WERDEN SIE CONTENT-PARTNER

Zeigen Sie als Experte vor Ort, wie Digitalisierung im Mittelstand funktioniert. Und profitieren Sie von unseren Reichweiten: Über 1,3 Millionen Besucher online, dazu das Magazin, welches in einer Auflage von 15.000 Exemplaren personalisiert an alle Firmen mit mehr als 10 Mitarbeitern versendet wird. Dazu haben wir erstmals einen eigenen Allgäu-Schwerpunkt zum Thema Digitalisierung.

CONTENT ODER ANZEIGE. SIE HABEN DIE WAHL

Sie haben die Wahl: Egal ob als redaktionelles Format, Content-Marketing-Tool oder Display-Werbung auf dem Onlineportal B4BSCHWABEN.de. Möglich sind auch Firmenportraits, exklusive Interviews oder eine Success-Story aus Ihrem Haus. Oder Sie nutzen die Möglichkeit, sich mit einer Anzeige im hochwertigen Printmagazin aus der B4B WISSEN Reihe zu präsentieren. Dieses erscheint im Juni.

ZUSÄTZLICHE EXKLUSIV-INTERVIEWS FÜR KUNDEN

Für unsere Kunden haben wir dazu drei Neuerungen. Sie erhalten noch mehr: Vom zusätzlichen Content bis hin zu Bewegtbildern in unserem innovativ überarbeiteten eMagazin. Bei jeder Buchung führt unsere Redaktion zusätzlich ein Exklusiv-Interview mit einem Vertreter Ihres Unternehmens. Sie profitieren von der Verbreitung Ihrer Botschaften über unser reichweitenstarkes Wirtschaftsnachrichten-Portal B4BSCHWABEN.de und unsere Social-Media-Kanäle.

DIGITALE TRANSFORMATION: SEIEN SIE BEIM ROUND TABLE DABEI

Außerdem wird bereits zum 17. Mal der B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN ROUND TABLE stattfinden. Sie hätten hier etwas zu sagen? Sprechen Sie uns gerne wegen einer möglichen Teilnahme an.

Möchten Sie Ihre Top-Option in unserem Schwerpunktthema Digitale Transformation nutzen? Dann freuen wir uns von Ihnen zu hören. Alle Informationen finden Sie auf diesem Medialink.

Umfrage im Mittelstand: Wie digital ist Bayerisch-Schwaben

Ihre Meinung ist gefragt. Wir wollen wissen, ob die Digitale Transformation im Mittelstand in Bayerisch-Schwaben angekommen ist. Machen Sie mit bei unserer Umfrage und gewinnen Sie einen halbtägigen Digitalisierungscheck-Workshop der Blue Advisory GmbH. Hier geht's zur Umfrage.