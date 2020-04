Diese Veranstaltungen in Augsburg sind für 2020 abgesagt

Am 16. April hat Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl gemeinsam mit Zweiter Bürgermeisterin Eva Weber, Ordnungsreferent Dirk Wurm und dem ärztlichen Leiter des Krisenstabs, Prof. Dr. Axel Heller einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage gegeben. Hierbei wurde verkündet, dass aufgrund des Verbots für Großveranstaltungen bis Ende August dieses Jahres, auch verschiedene Veranstaltungen in Augsburg abgesagt werden müssen.

Das passiert mit Augsburgs Veranstaltungen 2020



„Eine der großen Fragen in den letzten Tagen war, was eigentlich mit den vielen Veranstaltungen passiert, die ganz selbstverständlich über den Sommer hinweg auch in Augsburg sowie jeder anderen Kommune geplant waren“ sagt Eva Weber, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Augsburg. Bereits Anfang April habe sich Weber mit den Veranstaltern der Stadt Augsburg getroffen, um mit ihnen darüber zu sprechen, was im Jahr 2020 überhaupt stattfinden kann und abgeschätzt wo die Grenzen sein werden.

Radlnacht, Modular-Festival und Sommernächte abgesagt



Die Augsburger Radlnacht wird dieses Jahr nicht stattfinden. Bei der Radlwoche werde noch darüber diskutiert, ob kleinere Programmpunkte im Juli stattfinden können. Selbstverständlich dürfen auch hier nicht zu viele Menschen auf einem Fleck sein.

Auch das Augsburger Modular-Festival wird es 2020 nicht geben. Diese Entscheidung sei gemeinsam mit dem Stadtjugendring getroffen worden. Dieser arbeite bereits mit Hochdruck an einem neuen Termin im Jahr 2021. Die Zeit bis dahin möchte der Stadtjugendring dafür nutzen, das Veranstaltungskonzept weiterzuentwickeln. Es soll das Beste aus der Situation gemacht werden, so dass die Veranstaltung in der Zwischenzeit nicht vergessen wird. „Das hoffe ich sehr, denn das Modular-Festival ist eines der sympathischsten Festivals das wir in Augsburg haben“, betont Weber

Auch die Augsburger Sommernächte, das Friedensfest und die Augsburger Kunstnacht werden im aktuellen Jahr 2020 nicht in gewohnter Form stattfinden. Wichtig sei jedoch sowohl der Stadt, als auch Augsburg Marketing, dass trotzdem für den Herbst kleinere Formate auf der Tagesordnung stehen.

Stattfinden des Herbstplärrers noch ungewiss

„Ich gehe momentan davon aus, dass der Plärrer nicht stattfinden wird. Aber da werden wir einfach abwarten, was nächste Woche auch im Bezug auf das Oktoberfest gesprochen wird und uns dementsprechend anpassen", verkündet Weber.