Diese Start-ups haben 2022 auf sich aufmerksam gemacht

Jahresrückblick

Augsburger Start-up Boxcryptor verkauft an Dropbox

Die Secomba GmbH aus Augsburg ist fortan an der Dropbox-Cloud beteiligt. Was sich dadurch beim IT-Unternehmen ändern wird.

Augsburg gründet! 2022: Dieses Start-up hat besonders überzeugt

Im Kongress am Park brodelte am Mittwoch die Ideenküche bei „Augsburg gründet!“. Ein Start-up ging mit einem Preisgeld von 5.000 Euro nachhause.

Start-up Autarkize: Energie aus Biomasse als Waffe gegen den Klimawandel?

Beim Blick auf derzeitige Stromrechnungen und Energiepreis-Prognosen wird es einem schon mulmig. Auch Michael Konder, der aber mit dem Start-up Autarkize aus Bioabfällen erneuerbare Energie herstellt und damit den Weg aus der Krise antreiben möchte.

So will das Augsburger Start-up Avanera Hotels nachhaltiger machen

Viele Unternehmer und Entscheidungsträger sind überzeugt: Nachhaltigkeit ist teuer und aufwendig. Das Augsburger Start-up Avanera widerspricht und möchte zunächst gezielt Hotels überzeugen, ihre Wirtschaftlichkeit durch Nachhaltigkeit zu steigern. Wie es dank effizienter Ressourcennutzung, transparenter Datengrundlage und spezieller individueller Maßnahmen gelingt, schildern die Firmengründer Max Döres, Jakob Niemeyer und Justus Schimmöller.

Augsburger German Bionic gewinnt bei den „Elections de la Tech“

Erstmals in Paris zu Gast und schon wurde German Bionic ausgezeichnet. Bei den „Elections de la Tech“ gewann das smarte Exoskelett des Augsburger Unternehmens in der Kategorie „Gesundheit − digital und inklusiv“. Was das für das ehemalige Start-up jetzt bedeutet.

So will das Augsburger Start-up Aluco die Logistik revolutionieren

Die Logistikbranche nachhaltiger machen. Das ist das Ziel des Augsburger Start-ups Aluco. Im Interview erzählen die Gründerinnen, wie es mit Aluco jetzt weitergeht.

Die Höhle der Löwen: So ging es für NaschNatur und ihre „NiceTarts" weiter

Am Montag war das Allgäuer Start-up NaschNatur bei die„Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Wir haben mit den beiden Gründern gesprochen, wie der Dreh war und was seit der Show bei Ihnen passiert ist.

Gründer von Degree Clothing mit fairtye bei „Die Höhle der Löwen”

„Die Höhle der Löwen” geht in die 11. Staffel. Und gleich in der 1. Folge am 4. April sind zwei Augsburger Gründer dabei. Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle hoffen auf einen Deal für ihr Start-up fairtye.

Die Höhle der Löwen: So ging es für Hopper Mobility weiter

Am Montag war das Augsburger Start-up Hopper Mobility bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Wir haben mit Martin Halama, Philipp Herrmann, Torben Müller-Hansen und Georg Schieren gesprochen, wie der Dreh war und was seit der Show bei ihnen passiert ist.

