Diese Personalien haben die Region Bayerisch-Schwaben im Jahr 2022 bewegt

Jahresrückblick 2022

Collage: B4BSCHWABEN.de

Auch dieses Jahr gab es bei den Unternehmen in Bayerisch-Schwaben wieder einige personelle Veränderungen. Welche die regionale Wirtschaft besonders bewegt haben, haben wir für Sie zusammengefasst.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ernst Prost ist nicht mehr Geschäftsführer von Liqui Moly

Für den Macher aus Ulm ist nach drei Jahrzehnten Schluss: Mit dem Renteneintritt startet Ernst Prost in ein neues Kapitel seines Lebens. Sein Lebenswerk gibt er damit in die Händer von Günter Hiermaier, der seit 2018 bereits in der Geschäftsführung mitwirkte.

Zur Personalie

Geiger Unternehmensgruppe vollzieht den Generationenwechsel

Das Familienunternehmen wird fortan in vierter Generation von Pius Geiger 3 geführt. Nach über 37 Jahren an der Firmenspitze überträgt ihm sein Vater die operative Verantwortung. Als geschäftsführender Gesellschafter will er die Zukunft von Geiger nachhaltiger gestalten.

Zur Personalie

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Airbus-Helicopters verliert seinen Deutschland-Chef

Wolfgang Schoder hat sich mit 59 Jahren dazu entschieden, in den Ruhestand zu treten. Der bisherige Geschäftsführer werde dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Mit Stefan Thomé hat Airbus-Helicopters bereits seine Nachfolge geregelt.

Zur Personalie

Rüdiger Krieger ist die Nachfolge von Dr. Markus Partik angetreten. Zusätzlich übernimmt er auch die Leitung der weltweitenn Corporate-Funktion Production Technology, Safety and Environment der SGL.

Zur Personalie

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Premium Aerotec Geschäftsführer legen ihre Mandate nieder

Im Zuge der Umstrukturierungen räumt Dr. Thomas Ehm seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung. Ebenfalls scheiden Joachim Nägele und Dr. Ulrich Weber aus der operativen Leitung aus. Auf das Trio folgen Dr. André Walter, Gerd Weber und Sebastian Peters.

Zur Personalie

Horst Schönfeld verabschiedet sich in den Ruhestand

Ein halbes Jahrhundert war der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee zugehörig. Nach 50 Jahren voller Verdienste für das Kreditinstitut räumte er seinen Führungsposten, um sich wohlverdient zur Ruhe zu setzen.

Zur Personalie

Walter Casazza verlässt die Stadtwerke Augsburg

Seit neun Jahren ist der 59-Jährige als Geschäftsführer tätig. Aus persönlichen Gründen kündigte er nun an, seinen auslaufenden Vertrag nicht erneut zu verlängern. Damit verlässt er das Unternehmen zum Ende des Jahres 2023.

Zur Personalie

Varta-Chef Herbert Schein tritt zurück

Der ehemalige CEO wir fortan das Geschäft für die Märkte des Geschäftsbereichs der E-Mobility und Batterypacks in einer eigenen Varta-Gesellschaft vorantreiben. Sein Abschie erfolgt zum Jahreswechsel und fällt damit in eine wirtschaftlich anspruchsvolle Zeit, da die Umsätze des Unternehmens in 2022 stark einbrachen.

Zur Personalie

FCA beruft Markus Krapf ins Präsidentenamt

Nach dem Rücktritt von Klaus Hofmann hat der Aufsichtsrat des FC Augsburg einen neuen Präsidenten bestellt. Der gebürtige Fuggerstädter Markus Krapf steht dem Bundesligisten dadurch nun vor. Zwischen 2022 bis 2006 war er bereits als Geschäftsführer für den Club tätig.

Zur Personalie

Mayr Antriebstechnik stellt Geschäftsführung neu auf

Weil CEO Günther Klingler sich bald in den Ruhestand, verabschiedet wird der Ur-Ur-Enkel des Firmengründers, Ferdinand Mayr, die Führungslücke in 2023 schließen. Dabei soll ihm ein neu gegründetes Geschäftsleitungsteam in der zukünftigen Strategieplanung unterstützend zur Seite stehen.

Zur Personalie