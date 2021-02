Diese Baustellen starten jetzt in Augsburg

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am kommenden Mittwoch, 17. Februar, beginnen die Arbeiten an der Gas und Wasserleitung in der Chemnitzer Straße im Bereich zwischen der Uhlandstraße und der Leitershofer Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Dadurch muss die Chemnitzer Straße in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt werden. Die neue, vorübergehende Einbahnstraße verläuft dann aus Richtung Uhlandstraße in Richtung Leitershofer Straße. Die Umleitung vom öffentlichen Personen und Nahverkehr erfolgt dann über die August-Vetter-Straße und der Uhlandstraße. Die kompletten Bauarbeiten inklusive Oberflächenwiederherstellung sollen bis spätestens Ende April abgeschlossen sein, erklärt eine Mitteilung des Tiefbauamtes der Stadt Augsburg.

Die bereits im vergangenen Jahr begonnen Straßenbauarbeiten in der Stadtbachstraße werden, sofern die Witterung es zulässt, nach der Winterpause ab 22. Februar fortgesetzt. Während der Baumaßnahme wird der stadteinwärtige Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, eine stadtauswärtige Umleitung in Richtung Berliner Allee über die Brückenstraße wird eingerichtet, die Brückenstraße wird hierzu zu einer Einbahnstraße erklärt.

Radfahrende können die Brückenstraße aber weiterhin in beiden Richtungen befahren. Zudem wird für die Feuerwehr im Bereich der Brückenstraße eine gesonderte Rettungsspur eingerichtet. Diese kann dann von der Feuerwehr trotz Einbahnstraßenregelung in beiden Richtungen genutzt werden. Die Maßnahme ist bis Ende des Jahres geplant, meldet die Stadt Augsburg.