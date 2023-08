Die Targobank Augsburg bleibt auf Wachstumskurs

Bilanz

Die Targobank-Filiale in der Bahnhofsstraße in Augsburg. Foto: Johanna Kleinert/B4B WIRSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Die Targobank Augsburg hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnte die Bank unter anderem mit Konditionen für Fest- und Tagesgeldkonten augenscheinlich überzeugen: In Tagesgeldern hatten die Kunden in Augsburg zum 30. Juni 40 Millionen Euro angelegt – ein Plus von 69 Prozent seit Jahresbeginn. Das Volumen der Festgelder in Augsburg hat sich auf 34 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

So schätzt Filialleiter Miroslav Mutic die aktuelle Situation der Targobank Augsburg ein

„Bereits seit Anfang März bieten wir sowohl Neu- als auch Bestandskundinnen und -kunden Top-Konditionen bei der Habenverzinsung“, sagt Miroslav Mutic, Filialleiter in Augsburg. „Doch nicht nur diese Angebote waren in Augsburg gefragt, auch Alternativen zu klassischen Geldanlagen waren weiterhin von hohem Interesse – vor allem mit Blick auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge.“

Nachfrage nach Investmentfonds steigt bei der Targobank Augsburg

Das Depotvolumen konnte die Targobank in Augsburg seit Jahresstart um neun Prozent auf 117 Millionen Euro ausbauen. Insbesondere aktive Investmentfonds- und ETF-Sparpläne standen bei den Kunden hoch im Kurs.

Zudem ist die Nachfrage nach Finanzierungslösungen im ersten Halbjahr stark gestiegen. Zum 30. Juni hatte die Targobank Augsburg Konsumentenkredite in Höhe von 170 Millionen Euro an ihre Kunden vergeben – ein Zuwachs von vier Prozent seit Jahresbeginn.