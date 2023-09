Die Quantron-Kooperation mit Ballard verzeichnet einen neuen Meilenstein

Zusammenarbeit

Der Vorstand der Quantron AG. Von links: Herbert Robel (CHRO), Andreas Haller (Founder and Executive Chairman), Michael Perschke (CEO) and René Wollmann (CTO). Foto: Quantron

Die Partnerschaft zwischen Ballard Power Systems, und der Quantron AG geht in die nächste Phase. Seit der Bekanntgabe der strategischen Technologiekooperation im September 2021 haben die beiden Unternehmen diverse Entwicklungen auf den Weg gebracht. Gemeinsam haben sie ihre ersten wasserstoffelektrischen Fahrzeuge ausgeliefert, die das Know-how von Quantron in der Fahrzeugtechnik mit der Brennstoffzellentechnologie von Ballard vereinen.

Das steckt hinter der Quantron-Ballard-Partnerschaft

Kern der deutsch-kanadischen Partnerschaft ist die Integration von Ballards Hochleistungs-Brennstoffzellenmodulen in Fahrzeuge von Quantron. Dazu gehören sowohl LKW als auch Kleintransporter. Ziel der Zusammenarbeit ist es, damit Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die, im Vergleich zu herkömmlichen E-Modellen, eine geringere Ladedauer bei einer höheren Reichweite aufweisen. Eines der Modelle wurde erstmals auf der IAA Transportation 2022 vorgestellt und stieß, heißt es bei Quantron, auf eine „begeisterte Resonanz“.

So beurteilt Quantron und Ballard die Zusammenarbeit

Tim Sautter, Team Lead Q-Light & Corporate PM erklärte hierzu: „Wir sind sehr stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam mit Ballard erreicht zu haben. Die Zusammenarbeit zwischen den Ingenieurteams in Augsburg und Vancouver (Kanada) war außergewöhnlich gut. Wir haben den gesamten Prozess von der Machbarkeitsstudie bis zur Auslieferung auf 18 Monate verkürzt und die Fahrzeuge in Rekordzeit auf die Straße und zum Kunden gebracht. Dadurch ist ein hervorragendes Produkt entstanden, bei dem das Brennstoffzellensystem für das jeweilige Fahrzeug auf der Grundlage der Kundenanforderungen optimiert ist.“

Randy MacEwen, CEO, Ballard Power Systems ergänzte: „Wir freuen uns, dass sich die Partnerschaft mit Quantron auf das Segment der leichten Nutzfahrzeuge ausweitet und den Einsatz von Brennstoffzellen in dem so wichtigen Last-Mile-Transportmarkt vorantreibt. Durch die Kombination der jeweiligen technischen Stärken und der Marktexpertise von Quantron und Ballard sind unsere Teams in der Lage, die Einführung der Wasserstoffmobilität im Güterverkehr zu beschleunigen, indem sie leistungsstarke Brennstoffzellensysteme auf den Markt bringen.“