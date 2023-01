Die Maskenpflicht in Arztpraxen fällt in Schwaben teilweise im Februar

Corona-Maßnahmen

Symbolbild. Die Maskenflicht in Arztpraxen fällt teilweise. Foto: Alexander Hauk / alexander-hauk.de / pixelio.de

In Bayerisch-Schwaben werden die Corona-Maßnahmen weiter zurückgefahren. Inzwischen muss im öffentlichen Nahverkehr in Schwaben bereits keine Maske mehr getragen werden. Die Regelung hierzu wurde zum 10. Dezember beschlossen. Damals hatten sich aber noch nicht alle deutschen Bundesländer hierzu entschieden. Am 13. Dezember verkündete Gesundheitsminister Karl Lauterbach dann, dass zum 02. Februar die Maskenpflicht in Fernzügen entfällt – ursprünglich geplant war der Termin erst für Ostern.

Beschäftigte von Arztpraxen müssen keine Masken mehr tragen

Nun wurde bekannt gegeben, dass eine weitere Maskenpflicht entfällt. Ab dem 01. Februar müssen Beschäftigte in Arztpraxen sowie Gemeinschaftsunterkünften keine Masken mehr tragen. „Die Entwicklung bei der Corona-Pandemie ist erfreulich", sagte er. Deshalb werde die Maskenpflicht fallen. Wir haben uns dazu im Vorfeld mit den Ärzten intensiv abgestimmt", teilte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hierzu mit.

Welche Regeln gelten für Patienten?

Ganz abgeschafft ist die Maskenpflicht damit aber noch nicht. Weiterhin müssen nämlich Patienten und Besucher von Arztpraxen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ebenfalls weiterhin gilt die Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Nach jetzigem Stand bis vorerst zum 07. April 2023.