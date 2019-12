Die Kreissparkasse Augsburg erweitert ihren Führungskreis

Die Kreissparkasse Augsburg hat ihren obersten Führungskreis erweitert. Zum 1. Januar 2021 bestellt der Verwaltungsrat Dr. Wolfgang Zettl zum Vorstandsmitglied und möchte so einen reibungslosen Generationenwechsel im Vorstand sicherstellen.

Wolfgang Zettl: Die Lebensqualität der Region erhöhen

Wolfgang Zettl ist seit 2010 bereits stellvertretendes Vorstandsmitglied. Er leitet außerdem seit 2005 die Unternehmenskunden-Abteilung der Kreissparkasse Augsburg. Seit mehr als drei Jahrzehnten widmet sich der promovierte Diplom-Kaufmann und Sparkassenbetriebswirt dem Geschäft mit mittelständischen Unternehmen. Dadurch, erklärt die Kreissparkasse Augsburg, pflege er ausgezeichnete Kontakte zur hiesigen Wirtschaft. Vorangehende berufliche Stationen Zettls waren die Stadtsparkasse Aichach und die Stadtsparkasse Augsburg.

Der gebürtige Friedberger lebt mit Frau und drei Kindern in seiner Heimatstadt. Sein Lebensmittelpunkt war und ist, beruflich wie privat, auf die Wirtschaftsregion Augsburg ausgerichtet. „Daher liegt mir sehr am Herzen mit meinem Schaffen einen nachhaltigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität der Unternehmen und Menschen in unserer Region zu leisten“, erklärte Dr. Wolfgang Zettl zu seiner Berufung in den Führungskreis der Sparkasse.

Martin Sailer: Kontinuität sicherstellen

Das Geschäft mit Unternehmen und dem Mittelstand zähle zu den Kernkompetenzen der Kreissparkasse und wurde in den vergangenen Jahren stets erfolgreich ausgebaut. So rangiere die Kreissparkasse Augsburg im Mittelstandsgeschäft seit Jahren unter den „Top-Ten“ der bayerischen Sparkassen, erklärte das Unternehmen. „Mit der Bestellung von Herrn Dr. Zettl in den Vorstand der Kreissparkasse würdigen wir dessen bisherige Leistung und stellen die Kontinuität der Geschäftsstrategie sicher“, erläuterte der Vorsitzende des Verwaltungsrates Landrat Martin Sailer.

Der oberste Führungskreis der Kreissparkasse Augsburg besteht nun aus fünf Mitgliedern. Die drei Vorstände Richard Fank (Vorsitzender), Horst Schönfeld (stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Wolfgang Zettl werden von zwei Stellvertretern unterstützt: Dies sind der Direktor Firmenkundenabteilung Peter Mayr und der Gebietsdirektor Rainer Hörath. Mit dieser Nachfolgeregelung möchte die Kreissparkasse Augsburg die regionale Präsenz verstärken. Außerdem plant sie, damit für schnelle Entscheidungen für ihre Kunden sowie eine qualitativ hochwertige Kundenbetreuung zu bürgen.