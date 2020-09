Die Ausbildung im Industriepark Gersthofen hat begonnen

Die MVV bildet im Industriepark Gersthofen die Nachwuchskräfte für alle am Standort ansässigen Unternehmen aus. Die Aufteilung auf die neun Ausbildungsberufe orientiert sich somit im Wesentlichen an der Chemiebranche: die Chemikanten stellen mit 20 Azubis naturgemäß die größte Gruppe, daneben haben drei Chemielaboranten und fünf Industriemechaniker. Dazu kommen in diesem Jahr außerdem drei Elektroniker für Betriebstechnik, zwei Industriekaufleute, zwei Köche, zwei Fachkräfte für Schutz und Sicherheit sowie zwei angehende Werkfeuerwehrmänner.

Ausbildungsstart unter speziellen Bedingungen

Der Start in den neuen Lebensabschnitt gestaltete sich in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen etwas anders als gewohnt. Die MVV hat deswegen gemeinsam mit dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft ein neues Konzept erarbeitet, das zum einen die geltenden Schutz- und Hygienevorschriften berücksichtigt. Zum anderen soll es den jungen Leuten aber auch ermöglichen, sich in der Gruppe der neuen Azubis kennenzulernen. Darüber hinaus sollen sie in Kleingruppen alles über ihre Rechte und Pflichten während der Ausbildung sowie über die individuellen Besonderheiten des Industrieparks lernen.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch der Azubis liegt uns am Herzen, deshalb sind viele Abläufe gerade zu Beginn der Ausbildung dieses Jahr anders als bisher. Wir geben uns große Mühe, den jungen Leuten einen guten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, denn sie sind als gut ausgebildeter Nachwuchs die Zukunft der Unternehmen im Industriepark", betonte MVV-Geschäftsführer Holger Amberg bei der Begrüßung der neuen Lehrlinge.

Dialog soll überzeugen

Neben den audiovisuellen Informationen zu den einzelnen Berufen übers Internet setzen die Ausbilder aber auch auf das persönliche Gespräch mit Jugendlichen. Besonders mit denjenigen, die noch unschlüssig bei der Berufswahl sind. Ende September besteht deshalb zwischen die Möglichkeit, im Rahmen eines Live-Chats alle Fragen rund um die Ausbildung zu stellen. Das Dialogprogramm richtet sich gleichermaßen an Schüler sowie an interessierte Eltern.

Über die Ausbildung im Industriepark Gersthofen

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg und möchte ihren Lehrlingen neben der theoretischen und praktischen Ausbildung ein breites Spektrum an zusätzlichen Schulungsmaßnahmen ermöglichen. Diese sollen dabei weit über den eigentlichen Lehrplan hinausgehen: etwa vertiefende Seminare, Prüfungsvorbereitung oder Projektarbeiten. In den einzelnen Berufen stehen den jungen Leuten über die ganze Dauer der Lehrzeit Ausbilder zur Seite. Das Ausbildungszentrum im Industriepark Gersthofen ist mit moderner Technik ausgestattet, die eine qualifizierte Ausbildung in den handwerklichen und naturwissenschaftlichen Berufen ermöglichen soll.