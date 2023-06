Die Arbeitslosigkeit in Augsburg entwickelt sich in „die richtige Richtung“

Fachkräfte

Symbolbild. Foto: Agentur für Arbeit

„Wie wir es erhofft haben, so ist es auch eingetreten: Kurz bevor die Ferienzeit beginnt, setzt der Rückgang der Arbeitslosigkeit ein, ehe sie im Sommer, wie üblich, wieder steigt. Wir verzeichnen einen Rückgang um 464 Personen zum Vormonat, aber weiterhin einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat (plus 1.409). Die Zunahme resultiert weiterhin aus einem großen Plus im Bereich SGB II und bei den Gruppen der Ausländer und der Frauen, die Zunahme im Bereich SGB III bleibt auch in diesem Monat moderat. Unsere Arbeitslosenstatistik weist in diesem Monat 14.775 Arbeitslose und eine Quote von 3,7 Prozent aus (Vorjahr 3,4 Prozent)“, berichtet Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg.

Ist der Zenit der Energie-Krise überwunden?

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) schreibt diesen Monat über den Arbeitsmarkt: „Der Höhepunkt der Energiekrise ist vorbei, aber die Folgen lasten auf der wirtschaftlichen Entwicklung. Gerade die Jobchancen von Arbeitslosen haben während der langanhaltenden wirtschaftlichen Rückschläge gelitten. So liegt die Langzeitarbeitslosigkeit um knapp 180.000 Personen über Vorkrisenniveau und der Anteil Arbeitsloser ohne Berufsausbildung hat deutlich zugenommen. Im Jahresverlauf würden zudem immer mehr Menschen aus der Ukraine auf Arbeitssuche gehen, die momentan teils noch an Kursen teilnehmen.“

Wie können Geflüchtete besser in den Arbeitsmarkt integriert werden?

„Um insbesondere den Geflüchteten den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, werden wir, gemeinsam mit anderen Arbeitsmarktpartnern, im Juli in unseren Räumen einen Aktionstag inklusive Stellenbörse für sie veranstalten. Denn Schritt für Schritt enden die Integrationskurse und die Menschen gehen auf Arbeitssuche. Daher sind wir froh über den weiterhin insgesamt stabilen Arbeitsmarkt in der Region Augsburg, der uns keinen Anlass zu großen Sorgen gibt. Die Zahl der offenen Stellen sinkt wieder etwas, auf derzeit 6.283 und liegt damit um 110 oder 1,7 Prozent niedriger als vor einem Monat und 678 oder 9,7 Prozent niedriger als vor einem Jahr“, sagt Roland Fürst.

So entwickelt sich der Ausbildungsmarkt in Augsburg

„Ein weiteres für uns wichtiges Thema ist der Ausbildungsstellenmarkt, der nach den Pfingstferien in die heiße Phase eintritt. Wer noch keine Ausbildungsstelle hat, der hat immer noch eine große Auswahl unter fast 2.000 unbesetzten Stellen. Dennoch sollten sich die jungen Menschen jetzt um einen Ausbildungsplatz bemühen, denn je länger sie warten, desto schwieriger kann es werden, den gewünschten Ausbildungsplatz zu bekommen. Wer noch gar nicht weiß, was er oder sie mal nach der Schule machen will, der sollte sich einen Beratungstermin bei unserer Berufsberatung geben lassen. Auf alle Fälle gilt: Nichtstun ist die schlechteste Wahl“, führt Fürst aus.