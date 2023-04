Nachhaltigkeit

FCA-Familie packt an - Zweite Baumpflanzaktion für den FCA-Wald Foto: FC Augsburg

Der FCA-Wald wächst weiter: Am Donnerstagnachmittag fand im Kreise der FCA-Familie die zweite Baumpflanzaktion statt, bei der neben Mitgliedern, Vertretern von Fanclubs, Geschäftsführung, Gremienvertretern, Partnern und Sponsoren auch die FCA-Profis, der FCA-Nachwuchs und die Frauen- und Mädchenabteilung des FC Augsburg vertreten waren.

Unterstützung der FCA- Profis

Bei bestem Pflanzwetter ging es nach einer kurzen Begrüßung durch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll und einer Einweisung durch die Augsburger Forstverwaltung direkt an die Arbeit. Innerhalb von einer Stunde wurden weit über 100 Bäume (Feldahorn) in die Erde eingesetzt. Besonders engagiert zeigten sich auch Cheftrainer Enrico Maaßen, die beiden Co-Trainer Sebastian Block und Jonas Scheuermann, Torwarttrainer Kristian Barbuscak sowie die Profis Ermedin Demirović, Kelvin Yeboah und Aaron Zehnter, die sich unter die Teilnehmenden mischten und fleißig zum Spaten griffen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr werden nun als zweites Etappenziel bis zu 4.000 weitere Bäume im FCA-Wald gepflanzt.

Zahlreiche Teilnahme

Zu den Teilnehmenden zählten auch einige Fans, die nach dem Kauf eines Baumes einen der begrenzten Teilnahmeplätze an der Aktion erhalten hatten. In Zweierteams durften diese mit den Profis auf Tuchfühlung gehen und Bäume im FCA-Wald pflanzen. Selbstverständlich blieb aber auch noch reichlich Zeit für Foto- und Autogrammwünsche, ehe es im Anschluss in die Fankneipe an der WWK Arena ging, um sich gemeinsam noch etwas zu stärken und den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. „Es ist schön zu sehen, wie der FCA-Wald wächst und wächst – auch dank der Unterstützung der FCA-Familie, die wieder fleißig Bäume gepflanzt hat“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns zum Ziel gesetzt, Menschen zu bewegen, unsere Umwelt zu schützen und Brücken zu bauen – aus dem Verein in die Gesellschaft. Hierbei nimmt das Projekt FCA-Wald eine zentrale und sichtbar wachsende Rolle ein.“

Leuchtturmprojekt FCA-Wald

Der FCA-Wald ist Teil der Aufforstungsinitiative im Rahmen der städtischen Klimaschutzmaßnahmen. Der FCA fungiert dabei als Botschafter für das städtische Programm und setzt mit dem FCA-Wald ein Zeichen für die langfristige Mission des Vereins im Rahmen seiner Nachhaltigkeitssäule „Umwelt- und Klimaschutz“. Mit der fachlichen Expertise der Augsburger Forstverwaltung werden, abhängig von den ausgewählten Baumarten, bis zu 20.000 Bäume auf einer Fläche von circa vier Hektar gepflanzt.

Aktionen für die FCA- Familie

Darüber hinaus wird das Leuchtturmprojekt von einem Umweltbildungsprogramm im Kontext von Bildung nachhaltiger Entwicklung für Kinder und Jugendliche sowie vielfältigen Aktionsmöglichkeiten für die FCA-Familie begleitet – wie zum Beispiel dem jährlichen „Waldspieltag“, der am vergangenen Wochenende zum Heimspiel gegen den 1. FC Köln stattfand. Bis zum „Tag des Baumes“ am 25. April können Fans Bäume für den FCA-Wald erwerben und selbst einen Beitrag zum regionalen Umwelt- und Klimaschutz leisten.