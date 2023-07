Der Arbeitsmarkt in Augsburg zeigt sich „weiter stabil“

Fachkräfte

Archivbild. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Foto: Agentur für Arbeit Augsburg

Die Arbeitslosenquote ist im vergangenen Monat in der Stadt Augsburg um 0,1 Prozentpunkte gestiegen, in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg hingegen gleichgeblieben.

„Normalerweise gehen im Juni noch einmal die Zahlen der Arbeitslosigkeit zurück. Doch in diesem Jahr sind sie gestiegen, im Gegensatz dazu verzeichnen wir im Vergleich zum Vorjahr nach einer längeren Phase des Anstiegs wieder einen Rückgang. Wir haben somit 249 mehr Arbeitslose als im Vormonat, aber 651 weniger gegenüber dem Vorjahresmonat. Was hat diese Abnahme ausgelöst? Im Juni 2022 erschienen aus der Ukraine zugewanderte erstmalig in unserer Statistik, daher ist der jetzige Rückgang auf eine Abnahme im Bereich SGB II zurückzuführen. Die Zunahme von Mai auf Juni resultiert vor allem aus einem Plus bei den Langzeitarbeitslosen, was zum Großteil auf Ukrainer zurückzuführen ist, die nun die Schwelle von einem Jahr Arbeitslosigkeit überschritten haben. Insgesamt betrachtet weist unsere Arbeitslosenstatistik in diesem Monat 15.024 Arbeitslose und eine Quote von 3,8 Prozent aus (Vorjahr 4,0 Prozent)“, berichtet Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Positive Perspektiven trotz Warnsignalen

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) schreibt diesen Monat über den Arbeitsmarkt: „Die Beschäftigungsperspektiven bleiben weiterhin positiv. Es gibt gute Chancen, dass immer mehr Zugewanderte aus der Ukraine offene Stellen in Deutschland besetzen werden. Aber zunächst bedeutet Jobsuche oft Arbeitslosigkeit. Auch seien die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise zäh und würden auf der Arbeitsmarktentwicklung lasten. Die Arbeitsagenturen sehen den Arbeitsmarkt nach wie vor als stabil an. Sie sehen aber Warnsignale und gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten steigen wird.“

Zahl der offenen Stellen steigt an

„Trotz aller Warnsignale zeigt sich der Arbeitsmarkt der Region weiter stabil. Wir sehen das zum einen an der Zahl der offenen Stellen, diese steigt wieder an, auf derzeit 6.530 und liegt damit um 247 oder 3,9 Prozent höher als vor einem Monat und 495 oder 7,0 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Wir sind weiterhin froh über eine große Palette freier Stellen sowohl im Helfer- als auch im Fachkräftebereich. Zum anderen erfreuen uns die neuen Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung: Mit Stand Dezember 2022 haben wir 272.803 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, was einem Plus von 4.128 oder 1,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht“, sagt Elsa Koller-Knedlik.

Besonderer Fokus auf den Ausbildungsmarkt

„Neben dem Arbeitsmarkt begleitet uns in den kommenden Wochen auch intensiv das Thema Ausbildung. Wir haben immer noch eine große Auswahl an fast 1.900 freien Ausbildungsstellen, darunter finden sich auch nachgefragte Berufe wie Kaufmann Büromanagement oder Kfz-Mechatronikerin Pkw-Technik. Um Jugendliche und Firmen zusammenzubringen, finden in unserem 'Augsburger Sommer der Berufsausbildung' viele Veranstaltungen statt, z.B. unsere Präsenz auf der Vocatium, ein Speed Dating für Realschülerinnen und -schüler und natürlich auch wieder unsere Last-Minute-Börse zusammen mit den beiden Kammern“, führt Koller-Knedlik aus.