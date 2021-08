Das was Be-digital-fresh Event von Kommdirekt in Augsburg

Die neue Veranstaltungsreihe von Kommdirekt hat ihre Auftaktveranstaltung erfolgreich abgeschlossen: das Be-digital-fresh-Event zum Thema „Digitalisierung im Marketing“ am wurde als Netzwerkveranstaltung für Unternehmer und Marketingentscheider im Martinipark Augsburg umgesetzt.

Unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften startete das Event mit entspanntem Networking in die erste Runde: Kommdirekt Geschäftsführer Bernd Arnhold teilte seine Kenntnisse in der digitalen Transformation im bayrisch-schwäbischen Mittelstand. Die Themen wie Marketingautomation, Lead- und Email-Automation, dynamische Websites sowie digitale Saleslösungen sind derzeit die Top-Projekte im B2B-Marketing. Die einzelnen Projektschritte wie Workshops, digital roadmap, Design Thinking, Designsystem, UX einschließlich Buyer Personas, Development und Testing bis hin zu Rollout und Erfolgsmessung wurden laut einer Mitteilung von Kommdirekt vermittelt. Möglichst pragmatisch sollte gezeigt werden, wie man in Digitalkonzepten die Unternehmens- sowie die Marketing-Ziele erfolgreich auf die Straße bringt. Regelmäßig brachten die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen aus aktuellen Digitalprojekten mit ein. Zum Beispiel bei der Automatisierung des Newslettermarketings, bei der Entwicklung von conversionoptimierten Landingpages für unterschiedliche Buyer Personas als auch bei der Konzeption von komplexen Webportalen.

CDO und Mitglied der Kommdirekt Geschäftsleitung, Heiko Horter, präsentierte einen Praxis-Case: Die Konzeption und Entwicklung einer Handwerker-App. Hier wurde explizit auf die User Experience und die Nutzerzentrierte Entwicklung eingegangen: schließlich muss die App den Bodenhandwerker auch unter Baustellen-Bedingungen eine bequeme Nutzung ermöglichen. Geschäftsführerin Barbara Arnhold moderierte unterdessen einen Expertendialog. Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio A3 gewährte einen Blick hinter die Kulissen des kürzlich ausgerollten Webrelaunches. Beleuchtet wurden unter anderem die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung eines Online-Portals mit intelligentem Redaktionssystem und komplexem Backend. Andreas Thiel erklärte dabei aus Entscheidersicht, was in komplexen Digitalprojekten zu beachten ist.