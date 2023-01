Das waren die erfolgreichsten Interviews 2022

Jahresrückblick

Es ist eines der am liebsten gelesenen redaktionellen Formate: das Interview. Auch 2023 sprachen wir mit zahlreichen Unternehmern über aktuelle Themen. Diese haben Sie 2023 besonders begeistert.

Dr. Michael Proeller: „Export nach Indien mit ‚Made in Germany‘ können Sie vergessen“

Welches Potential bietet der indische Markt für die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben? Dr. Michael Proeller, Geschäftsführer von Erhardt+Leimer, erklärt im Interview, wie er mit seinem Unternehmen in Indien richtig durchstarten konnte – aber auch welche Risiken das südasiatische Land birgt.

Dr. Marc Lucassen: „Der süddeutsche Raum verspielt gerade seine wirtschaftliche Führungsposition“

Die Energie-Krise hinterlässt auch ihre Spuren in der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft – und dabei ist noch nicht einmal Winter. Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, stellt deshalb im Interview klare Forderungen an die Politik und stellt Vorschläge vor, wie die Krise besser überwunden werden kann.

So beeinflusst der Ukraine-Krieg den Varta-Standort in Nördlingen

Die deutsche Wirtschaft ächzt unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Auch an Varta ziehen er nicht unbemerkt vorbei. Im Interview erklärt CEO Herbert Schein, welche Strategien der Konzern auch für Nördlingen plant, um die Krise dennoch gut zu überstehen.

CEO Ferdinand Mayr: „Wer in Japan Erfolg hat, kann überall Erfolg haben“

Geschäftsführer Ferdinand Mayr kann dieses Jahr auf 125 erfolgreiche Jahre Mayr Antriebstechnik zurückblicken. Im Interview gibt er Einblicke in das Familienunternehmen und verrät, wieso es für ihn kein Muss ist, dass sein Kind Geschäftsführer wird.

Profitiert Renk vom Krieg in der Ukraine, Herr Beyes?

Wenige Wochen vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, wurde Niklas Beyes der neue CFO von Renk. Inwiefern der Krieg Einfluss auf die Geschäfte des Konzerns ausübt und welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit bei dem Getriebe-Hersteller spielt, erklärt er im Interview.

Interview zu China und der Übernahme von Kuka: „Nicht China ist der Feind“

Gut fünf Jahre nach der Übernahme durch Midea soll der Roboterbauer Kuka komplett chinesisch werden. Wie gefährlich ist China wirklich als Investor? Ein Interview mit Dr. Stefan Söhn, Partner/Head of Asia-Pacific Desk at Vindelici Advisors AG in Augsburg.

Wie Ramona Meinzer Aumüller Aumatic vor dem Aus bewahrte

Mit Anfang 30 leitete Ramona Meinzer bereits ein eigenes Unternehmen. Wie sie es schafft, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, verrät Sie im Video-Interview.

Andreas Schmid CDO: Digitalität ist keine „universelle Lösung“

Das Unternehmen will diese Zukunftsaufgabe auch mit Dr.-Ing. Matthias Schindler auf der neu geschaffenen Position des CDO lösen. Im Interview erklärt er wie Digitalisierung in der Logistikbranche umsetzbar ist und wie er in seinem Verantwortungsbereich Prozesse optimieren möchte.

Wie geht es mit dem Industriepark Gersthofen weiter, Markus Partik?

Vor kurzem ist Dr. Markus Partik von SGL in Meitingen zum Industriepark Gersthofen gewechselt. Im Interview verrät er, in welche Richtung er das Unternehmen jetzt bewegen möchte – und welche neuen Herausforderungen jetzt auf ihn warten.

Das sind die Pläne des neuen SGL Chefs in Meitingen

Nach dem Wechsel von Dr. Markus Partik zum Gersthofener Industriepark hat die Meitinger SGL Carbon mit Rüdiger Krieger einen neuen Niederlassungsleiter. Im Interview erklärt er, welche Entwicklung SGL in Meitingen anstrebt – besonders in Hinblick auf die Mitarbeiter.

Wohin bewegen Sie die Forschung von AGCO/Fendt, Walter Wagner?

Er ist ein „Ur-Allgäuer“ und bereits seit 1988 bei AGCO/Fendt beschäftigt. Seit Anfang Januar 2022 ist Walter Wagner der Geschäftsführer für Forschung & Entwicklung des Unternehmens. Welche Herausforderungen auf ihn und den Hersteller von Landmaschinen in Zukunft warten, erklärt er im Interview.

CEO von J.N. Eberle: „Ich erwarte, dass die Atommeiler mittelfristig weiterlaufen“

Seit gut drei Monaten ist Gernot Egretzberger der neue CEO von J.N. Eberle in Augsburg. Mit der Energiekrise sieht er sich einer gewaltigen Herausforderung gegenüber gestellt. Wie er diese bewältigen möchte, erklärt er im Interview.

