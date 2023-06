Das war die Sparkscon 2023 in Augsburg

Event

Die Sparkscon 2023 ist gestartet. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Gut 1.000 Gäste, 40 Keynotes und acht Dove-Masterclasses. Das ist das Fazit der zweiten Sparkscon. Ausgerichtet hat das Event am Augsburger Gaswerk abermals die Agentur Team23 unter der Federführung von Gründer und Geschäftsführer Fabian Ziegler. Neu ist: Digitalministerin Judith Gerlach ist Schirmherrin der Veranstaltung.

Sparkscon: „Digitalisierung in allen Facetten“

In ihrem Grußwort per Videobotschaft erklärte Digitalministerin Gerlach: „Die sparkscon zeigt ganz konkret die Möglichkeiten der Digitalisierung mit all ihren Facetten, Trends und Technologien. So wird der digitale Wandel für die Menschen greifbar. Sehr gerne übernehme ich deshalb die Schirmherrschaft für dieses Event, das wunderbar in die innovationsstarke Region Augsburg passt.“

Fabian Ziegler ist der Gründervater der Sparkscon. In seiner Eröffnungsrede führte er aus: „Wir leben hier einen Festivalcharakter. Es geht nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern, etwas zu gestalten. Digitalisierung ist die Mischung aus Technologie und Menschen. Dafür sind wir hier.“

Diese Themen sind auf der Sparkscon

Die Sparkscon ist dafür bekannt, zahlreiche Speaker aus unterschiedlichen Branchen auf die Bühne zu bringen. In diesem Jahr waren 40 Keynotes auf den Stages. Dazu gehörten unter anderem Jochen Riedisser von Fujitsu, Daniela Panzenböck von BMW oder Dinko Eror von Red Hat. Doch auch aus unserer Region waren Experten auf der Bühne zu sehen, etwa Prof. Dr. Arne Mayer von der Hochschule Augsburg, Maximilian Arnold von OpenLab e.V. und Laura Miller von Team23. Diese Breite an Themen und Speakern fasste Ziegler zusammen: „Wir glauben, dass Digitalisierung nur gemeinsam geht – deshalb müssen wir uns vernetzen.“