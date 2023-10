Das war der A³-Nachhaltigkeitstag im Parktheater im Kurhaus Göggingen

Zukunftstrends

Was bedeutet es in der heutigen Zeit, nachhaltig zu wirtschaften? Damit beschäftigte sich die aktuelle Ausgabe des Nachhaltigkeitstages der Wirtschaft A³. Das sind die Ergebnisse.

Bereits zum siebten Mal fand der Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ statt. Rund 120 Gäste kamen dazu ins Parktheater im Kurhaus Göggingen, um sich mit dem Thema „Nachhaltige Unternehmensführung“ zu beschäftigen. Die Teilnehmer setzten sich damit auseinander, wie umweltbewusstes Wirtschaften sprichwörtlich nachhaltig auf allen Ebenen eines Unternehmens etabliert werden kann. Was ein Betrieb von der Führungsetage bis zur Belegschaft für die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit tun kann, war Kernpunkt des Keynote-Speakers Prof. Dr. Gerhard Reese von der Universität Kaiserslautern-Landau. Im Anschluss kamen sich die Teilnehmer mit Experten aus der Region an sieben unterschiedlichen Thementischen zusammen, um verschiedene praxisnahe Aspekte der Nachhaltigkeit, so zum Beispiel „Kommunikation“, „Führung“ oder „Mitarbeitermotivation“, anzusprechen. Im Vordergrund standen hier der Austausch und die Vorstellung guter Beispiele aus der Region Augsburg. Neu und passend zum Nachhaltigkeitstag war in diesem Jahr die Erhebung des CO2-Fußabdrucks für die An- und Abreise der Teilnehmenden.

Gut 100 Gäste waren beim 7. Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ dieses Jahr dabei. Die Veranstaltung startete im Parktheater Kurhaus Göggingen unter dem Motto „Nachhaltige Unternehmensführung".

Unternehmen müssen ihren Handlungsspielraum erkennen

Der Keynote-Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Reese stand im Zentrum des Nachhaltigkeitstags. Als Umweltpsychologe an der RPTU Kaiserslautern-Landau legte er den Fokus auf die Frage, welche Verhaltensfaktoren und Denkprozesse sich hemmend oder fördernd auf klimabezogene Handlungen auswirken. Seine Kernbotschaft? Die Menschen könnten den Klimawandel nicht einfach aussitzen, sondern sollten endlich die Möglichkeiten nutzen, die bereits vorhanden sind. „Wir wissen, was zu tun ist, und wir haben alle Lösungen parat – technologisch, sozial, politisch. Dennoch scheinen wir in einer brennenden Hütte zu sitzen und zu denken: Das wird schon. Um das Leben auf dem Planeten enkeltauglich zu gestalten, müssen wir die systemischen Interaktionen zwischen Individuen und den sozialen, politischen und ökonomischen Systemen verstehen – und nutzen!“ Reese sieht dabei klar einen systemischen und nicht nur den individuellen Handlungsbedarf. Gerade politische und technologische Rahmenbedingungen müssten dafür aber mutig(er) gemeinsamem und auch umsetzbarem nachhaltigen Wirtschaften den Weg ebnen.

So funktioniert nachhaltiges Wirtschaften

Im Anschluss diskutierten die geladenen Gäste – Prof. Dr. Nadine Warkotsch (Technische Hochschule Augsburg), Petra Schöll (Stadtsparkasse Augsburg) und Dr. Florian Samweber (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH) – mit dem Hauptredner Prof. Dr. Gerhard Reese über praxistaugliche Nachhaltigkeitsstrategien im Unternehmen. Während Prof. Dr. Nadine Warkotsch das größte Potenzial im gesamtgesellschaftlichen Engagement und der Bildung für junge Menschen ausmacht, sieht Petra Schöll besonders die Unternehmen in der Handlungspflicht, denn nur mit nachhaltigem Wirtschaften könnten diese „nachhaltig“ erfolgreich bleiben. Beide sind sich einig, dass der Weg hin zum nachhaltigen Handeln langfristig, partizipativ und nur über die Verbindung von Wissen und Handeln erfolgen kann. „Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist eine Verpflichtung, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft sicherzustellen“, betont Petra Schöll.

Wie nachhaltig sind die Unternehmen in Schwaben?

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch sieben Thementische, an denen sich die Teilnehmer mit Experten zu unterschiedlichen Aspekten austauschen und sich Beispiele und Tipps zu eigen machen konnten. Die Bereiche deckten unter anderem das Thema Mitarbeiterengagement, nachhaltige Transformation und das Ausbilden junger Menschen zu Nachhaltigkeitsexperten ab. Auch das Thema „Brücken bauen“, veranschaulicht durch den FC Augsburg, verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nur im Team sowie durch das Einbinden jeglicher Interessensgruppen gelingen kann. Der Nachhaltigkeitsmanager Alexander del Sorbo fasst den Firmenethos so zusammen: „Der FCA steht mit Überzeugung für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung ein, die die Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie in seinem Handeln umfasst. Dieser Grundsatz ist unverzichtbarer Bestandteil seiner verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Neben sportlichem Erfolg, wirtschaftlichem Wachstum, gesellschaftlichem und ökologischem Engagement ist Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen in der Organisation tätigen Menschen sowie Spielerinnen und Spieler gleichermaßen ein Anliegen.“

Die Stadt Augsburg formuliert eigene Nachhaltigkeitsziele

Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augsburg sieht bei der Führungsebene eine besondere Verantwortung beim Etablieren von Nachhaltigkeit in Unternehmen. Reiner Erben legte den Fokus auf die unternehmerische Grundeinstellung. Nur wenn Nachhaltigkeit Teil der Unternehmensphilosophie sei, könne Sie auch dem Gemeinwohl dienen. Mit den Zukunftsleitlinien hat sich die Stadt Augsburg selbst einen Fahrplan erstellt, um bei allen Beschlüssen Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, ermutigte alle, mit einer Selbstanalyse Selbstverpflichtung beispielsweise mit dem Nachhaltigkeitsmonitor von A³ einzusteigen. Insbesondere die Haltung der Unternehmensführung und die Mitarbeitermotivation hält er für besonders wichtige Stellschrauben, um langfristig nachhaltig und klimafreundlich zu agieren. „Um Nachhaltigkeit fest ins Unternehmen zu integrieren, kann ein Nachhaltigkeitsbericht oder eine CO2-Bilanz ein guter Treiber sein. Wichtig ist, einen Fahrplan oder eine Strategie aufzubauen und konsequent danach zu handeln. Und der langfristig vielleicht wichtigste Faktor: Alle Beschäftigten im Unternehmen sollten an diesem Prozess beziehungsweise seiner Umsetzung beteiligt sein, sowohl die Führung als auch die Mitarbeiter“, fasste Andreas Thiel zusammen.