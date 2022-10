Das war das 2. Speakerevent der Wirtschaftsjunioren Augsburg

Veranstaltung

Moderator Kilian Hein auf der Bühne des zweiten Speakerevents der Wirtschaftsjunioren Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zahlreiche Besucher waren auf Einladung der Wirtschaftsjunioren im Kongress am Park in Augsburg zu Gast. Auf der Bühne standen motivierende Speaker und Gedächtniskünstler.

Bereits zum zweiten Mal organisierten die Wirtschaftsjunioren Augsburg das Event. Dabei gab es bei dieser Auflage gleich mehrere Bühnen. Eine Main-Stage, auf der Gedächtnisspezialisten ihr Können präsentierten und eine kleinere Bühne, auf welcher Live-Podcasts zu den relevanten Themen der mittelständischen Wirtschaft erläutert wurden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gedächtnisspezialisten im Kongress am Park

Als besonderen Gast kündigte Kilian Hein, Mitglied der Augsburger Wirtschaftsjunioren und Moderator auf der Main-Stage, Boris Konrad an. Dieser ist Gedächtnis-Experte, ja sogar im Nationalteam der deutschen Gedächtnissportler dabei, und präsentierte live vor mehreren hundert Gästen seine Fähigkeit. In nur wenigen Minuten prägte er sich die Reihenfolge eines handelsüblichen, gemischten, Kartenstapels fast fehlerfrei ein – und wurde mit Applaus anerkennend belohnt. Als zweiten großen Gast begrüßten die Wirtschaftsjunioren Motivationsexperte Stefan Frädrich. Dieser gab den Gästen der Augsburger Jungunternehmer Tipps mit an die Hand, wie man – besonders in den derzeit angespannten Zeiten – nie die Motivation verliert, erfolgreiche Dinge zu bewältigen. Oder, wenn doch, wie man wieder zu neuer Motivation findet.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Angelina Märkl moderiert Live-Podcasts

Auf einer kleineren Nebenbühne moderierte im Rahmen des zweiten Speaker-Events die B4BSCHWABEN.de-Redakteurin Angelina Märkl einige Live-Podcasts zu Themen, die für moderne Mittelständler äußerst relevant sind. New Work, Markenidentität und Gründergeist waren nur einige davon. Auf der Bühne mit dabei waren unter anderem Moritz Ernicke (Ernicke Patent- und Rechtsanwälte), Uwe Beikirch (Baramundi) und Kajetan Mischok (Mischok GmbH). Das Publikum erhielt damit einen präzisen und kurzweiligen Einblick in die Beantwortung der Fragen „Wie schaffe ich, dass meine Marke beliebt wird?“, „Wie setze ich New Work Konzepte bei mir im Unternehmen am besten um?“ oder „Wieso man sich als Unternehmer auch mal etwas trauen muss.“