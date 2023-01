Das sind die Top 10 der Neueröffnungen im Jahr 2022

Jahresrückblick 2022

2022 wurden in Bayerisch-Schwaben nicht nur Spaten gestochen, sondern auch einige große Gebäude fertiggestellt. Wir haben für Sie noch einmal die zehn größten Eröffnungen des Jahres zusammengefasst.

Noerpel weiht Logistikzentrum ein

Auf 25.00 Quadratmetern entstand in Odelzhausen das neue Logistikterminal von Noerpel. Die dadurch neugewonnenen 46.000 Palettenstellplätze waren schon zur Eröffnungsfeier zu Hälfte ausgelastet. Das Familienunternehmen nahm für die Expansion ganze 60 Millionen Euro in die Hand.

Franz Mensch baut 20.000 Palettenstellplätze

Zum 50. Geburtstag beschenkte sich Franz Mensch mit dem größten privaten Pandemielager Deutschlands. Auf 3.100 Quadratmetern soll eine Notreserve an Schutzkleidung und Masken vorrätig gelagert werden. Die Kapazität von rund 300 LKW-Zügen soll etwa 20 bis 30 Millionen Euro gekostet haben.

Weltbild bekennt sich zum Augsburger Standort

Mit der neuen Weltbild-Zentrale hat die Handels- und Verlagsgruppe seinen langfristigen Verbleib in der Fuggerstadt untermauert. Der Mietvertrag ist auch deswegen auf ganze zehn Jahre ausgelegt. Rund 400 Mitarbeiter arbeiten damit nun in lichtdurchfluteten Großraumbüros und auf Co-Working-Flächen mit bis zu vier Metern Raumhöhe.

Ganze 20 Millionen Euro ließ es sich Geschäftsführer Ferdinand Munk kosten, auf 5.000 Quadratmetern zu expandieren. Der Neubau soll mit seiner teilautomatisierten Förderanlage den Startschuss für die Umstrukturierung des Unternehmens markieren.

Sortimo betreibt die Tankstelle der Zukunft

Zusmarshausen ist mit dem Sortimo Innovationspark fortan Heimat einer der modernsten Tankstellen Deutschlands. Mit einer zweistelligen Millionen-Investition wurden 72 Ladepunkte auf 35.000 Quadratmetern realisiert. Dabei handelt es sich allerdings gerade mal um die erste Ausbaustufe, da der Neubau auf weiteres Wachstum ausgerichtet ist.

Zwei Jahre Bauzeit, 30 Millionen Euro und 7.754 Quadratmeter hat der neue Hauptsitz der Baramundi Software AG benötigt. Entstanden sind daraus Büroflächen, Schulungsräume, Meetingräume, ein Mitarbeiterrestaurant, ein Café, ein Sportraum sowie eine Dachterrasse mit Grilltheke und Blick auf die Alpen.

Go-Event! ermöglicht nachhaltiges Co-Working

In Neusäß entstand mit zehn Arbeitsplätzen und zwei Podcast-Studios der erste vollständig recyclebare Co-Working-Space. Die Tische und Regale bestehen nämlich zu 100 Prozent aus Papier.

Stadt Kaufbeuren wagt Pilotprojekt im Bereich New Work

Die Stadt Kaufbeuren reaktiviert freie Nutzflächen und öffnet sich damit dem Thema New Work. Mit einem Co-Working-Space in der Innenstadt ist der Erstversuch für kreatives und gemeinschaftliches Arbeiten angelaufen.

Microstep expandiert in Bad Wörishofen

Ein Schulungs- und Vorführzentrum soll den beinahe 100 Mitarbeitern auf rund 3.700 Quadratmetern bestmögliche Bedingungen für Schulungs-, Vorführ-, Logistik- und Lagerzwecke bereitstellen. Das sogenannte Competence Center von Microstep soll etwa 3,5 Millionen Euro gekostet haben.

Harder Logistics präsentiert neue Containerlagerhalle

Ein schwarzer Würfel nahe der A7 beheimatet zukünftig die vollautomatisierte Containerlagerhalle von Harder Logistics. Die Investition am neuen Standort in Neu-Ulm beläuft sich auf etwa sieben Millionen Euro in Gründstück und Gebäude. Kunden können rund um die Uhr direkt auf ihre gemieteten Container persönlich zugreifen.

