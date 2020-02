Das neue B4B Schwerpunktthema: Digitale Transformation

Die Digitale Transformation beschäftigt jeden Unternehmer in Bayerisch-Schwaben: Welche Technologien können meine Firma voranbringen? Welche Investition ist lohnend? Und wo soll ich überhaupt anfangen?

Denn auch wenn jeder Unternehmer weiß, dass er hier handeln muss: Bei den vielen Angeboten am Markt sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nicht selten ist es die praktische Umsetzung im Unternehmensalltag oder der Faktor Mitarbeiter, der Digitalprojekte zum Scheitern bringt.

Experten zeigen, wie Digitalisierung im Mittelstand funktioniert

Deswegen dreht sich im ersten Halbjahr 2019 bei B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN alles um die Digitale Transformation im Mittelstand: Wir fragen Experten aus der Region, wie Unternehmer die richtigen Ansätze für ihr Unternehmen finden. In Gast- und Fachbeiträgen zeigen Unternehmenslenker, welche digitalen Möglichkeiten Unternehmen haben. In Kurzinterviews fragen wir die wichtigsten Köpfe der Region, wie es um ihre Fortschritte in Sachen Digitalisierung steht. In Best-Practice-Beispielen und Success Stories stellen wir die Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben vor, die mit ihrer Digitalstrategie bereits Erfolge feiern.

Dazu gibt es den bewährten B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN ROUND TABLE. Bereits zum 17. Mal treffen sich Experten und Unternehmer. Diesmal zum Diskussionsthema „Gibt‘s das auch in praktisch? Was bringt die Digitale Transformation dem Mittelstand“.

Ihre Meinung ist gefragt: Die große Umfrage im Mittelstand

Außerdem laden wir Sie ein, bei unserer großen Umfrage im regionalen Mittelstand mitzumachen. Wir wollen wissen: Welche Digitalisierungsthemen bewegen Sie? Wo steht Ihr Unternehmen? Und wie digital ist die Region? Unter allen Teilnehmern verlosen wir 1x3 Karten für ein Spiel der Augsburger Panther in der Saison 20/21 im Panther Club.

Die Krönung: das Magazin B4B WISSEN

Die besten Artikel aus der Online-Berichterstattung werden im Premiummagazin B4B WISSEN zusammengefasst. Neben dem Printprodukt wird es ein um viele zusätzliche Inhalte angereichertes eMagazin geben. Mit zahlreichen Bildergalerien, Videos und Direktverlinkungen.