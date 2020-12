Das ist das neue Coding Bootcamp Augsburg

Die Coding Akademie will Mitarbeitern in mittelständischen Unternehmen, sowie Selbstständigen und Quereinsteigern die Arbeit im Bereich Webentwicklung erleichtern. Es wurden drei verschiedene Kurse entwickelt, die das Wissen der Teilnehmer auf ein neues Level bringen und deren Zukunft ebnen sollen. Da sich die Welt immer schneller weiterentwickelt will die Coding Akademie für das nötige Update sorgen.

Das sind die Vorteile

Die Teilnahme am Bootcamp bringt viele Vorteile. Zum Beispiel sind Ausbilder der IHK Akademie und Experten von TEAM23 für die Inhalte zuständig. Außerdem erhält am Ende des Bootcamps jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Es benötigt keine Vorkenntnisse, um den Kurs zu starten. Weiter werden den Teilnehmern modernste Räume und Arbeitsmethoden zur Verfügung gestellt. Die Ausbildung ist zudem berufsbegleitend, wodurch keine Zeit unnötig verloren geht.

So laufen die Kurse ab

Die Kurse bestehen aus zwei verschiedenen Phasen: In der ersten intensiven Bootcamp-Woche mit Präsenzveranstaltungen (abhängig von geltenden Infektionsschutzvorschriften können Präsenzphasen auch online durchgeführt werden) bei der IHK Akademie Schwaben und TEAM23 erwartet die Teilnehmer jeden Tag ein Mix aus Theorie und Praxis. In den darauf folgenden Wochen finden die berufsbegleitenden Projektphasen mit Tutorien und Workshops am Freitagnachmittag statt. Im ausführlichen Professional-Kurs „Modulare Webentwicklung“ erwartet die Teilnehmer außerdem eine zusätzliche Power Woche zur Halbzeit.

Die vier Module:



Starter – How to Code

Codes verstehen und damit umgehen

eigene Landing Pages entwickeln

vorhandene Webseiten selbst anpassen und erweitern

sechs Wochen Kompaktkurs 01.02.2021 – 12.03.2021

Advanced – How to Wordpress

eigene Wordpress Webseiten selbständig erstellen

vorhandene Wordpress Webseiten anpassen und erweitern

Webseite für Marketingzwecke analysieren

fünf Wochen Kompaktkurs 15.03.2021 – 30.04.2021

Intelligence – Artificial Intelligence

Problemstellungen aus einem neuen Blickwinkel betrachten

Daten auf AI-Tauglichkeit überprüfen

eigenständig AI Modelle entwickeln und validieren

sechs Wochen Kompaktkurs – Datum wird noch festgelegt

Professional – How to Scale (Voraussetzung ist das Modul „How to Code“)

modulare Webseiten eigenständig erstellen, anpassen und pflegen

auf Augenhöhe mit einer Agentur größere Weiterentwicklungen planen

Webseite für Marketingzwecke analysieren

neun Wochen Kompaktkurs 03.05.2021 – 16.07.2021

Mehr dazu erfahren Sie auf der offiziellen Webseite des Bootcamps Augsburg.