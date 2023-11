Das Finanzreferat Augsburg organisiert sich neu

Verwaltung

Yvonne Hartmann, Dieter Uitz, Roland Barth, Manfred Kempter, Matthias Hefele (v.l.n.r.)

Im Augsburger Referat für Finanzen, Stiftungen und Forsten stehen einige Änderungen an. Neben Vorbereitungen für den Generationenwechsel im bisherigen Amt für Finanzen und Stiftungen (AFS) bilden sich eigenständige Dienststellen. Ein Überblick.

Grundlegeng beschäftigt sich das Finanzreferat Augsburg mit Finanzen, Forsten, Zentraler Einkauf, Beratung, Vergaberecht, Stiftungen, Fördermittelbeschaffung und Co. Darunter gibt es zwei verschiedene Dienststellen des Referates: Das Amt für Finanzen und Stiftungen und die Forstverwaltung mit Unterer Jagd- und Fischereibehörde. Bei Ersterem kommt es jetzt zu diversen Änderungen.

Neue Organisationsstruktur

Die Stadtkämmerei und das Stiftungsamt werden eigenständige Dienststellen – davor waren sie beim Amt für Finanzen und Stiftungen untergliedert. Jedoch bleiben sie weiterhin unter dem Dach des Finanzreferats. Die Neuordnung soll dann die Weichen für eine zukunftsfähige Organisationsstruktur stellen und der Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten und dem Meistern des Generationenwechsels dienen. Der Bereich Stadtkasse dagegen wird als eigenständige Dienststelle ausgegliedert. Zugehöriger Amtsleiter wird Matthias Hefele (bisher Leiter der Stabsstelle Finanzverfahren und Informationstechnik).

Personalwechsel im Finanzreferat

Die Leitung des neuen Stiftungsamts übernimmt Dieter Uitz bis zum Eintritt in die Altersteilzeit. Des Weiteren wird die Stadtkämmerei mit den Bereichen Haushalt, Investitionsfinanzierung, Vermögen, Kostenrechnung und Kreditwirtschaft, stadtinterne Steuerplanung und -beratung sowie Steuerveranlagung künftig von Yvonne Hartmann (bisher Bereichsleiterin Haushalt) geleitet. Mit Yvonne Hartmann und Matthias Hefele übernehmen dann zwei Mitarbeiter die Amtsleitung, die bereits seit ihrer eigenen Ausbildung im Amt für Finanzen und Stiftungen (damals noch Kämmerei und Steueramt) tätig sind. Beschlossen wurde die Neuorganisation in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation und Personal am 19. Oktober 2023.