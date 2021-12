Corona-Regeln für Skigebiete in Bayerisch-Schwaben entschärft

Vielerorts begann in den vergangenen Tagen das sonst alljährliche Schneebeben. Aber weil im vergangenen Winter der Betrieb einer Skianlage untersagt war, kehren Sportbegeisterte erst jetzt auf die Piste zurück. Doch weil das Pandemiegeschehen auch diesmal außer Kontrolle gerät, galten in Bayerisch-Schwaben strikte Maßnahmen. Um Infektionen zu verhindern, wurde in Skigebieten verpflichtend 2G-Plus angeordnet. Geimpfte und Genesene durften sich also zusätzlich nur mit gültigen Testnachweisen in einem Lift aufhalten.

Der Verband Deutscher Seilbahnen urteilte, dass es für die Branche der Todesstoß sei. Das Problem rührte insbesondere daher, dass diese Regel nicht in Österreich gilt. Bayerisch-Schwäbische Betreiber mussten sich als vor der Abwanderung ihrer Besucher ins Nachbarland fürchten. In der Schweiz ist sogar lediglich das Tragen einer Maske im Gondelbetrieb gefordert. Eine zusätzliche Belastung zum reduzierten Ticketkontigent für alle Skibetriebe. Nun wird die Testpflicht aufgehoben und auf 2G gestellt. Die Verkündung erfolgte durch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Betreiber waren empört in einen öffentlichen Diskurs mit Ministerpräsident Söder getreten. Für die Betroffenen galt die Einschränkung als unverhältnismäßig. Weil der Chef des Staatsministeriums aber sogar überlegt habe ob Freizeit- und Sportveranstaltungen überhaupt stattfinden sollen, sah er dies als temporären Kompromiss. Doch nun der Rückzieher von der beschlossenen Testpflicht für Skifahrer. Im Verhältnis zu Regelungen im öffentlichen Verkehr oder der Gastronomie sei diese schlicht nicht zu argumentieren.

Zudem scheinen die Hilferufe die Politik erreicht zu haben. Aiwanger rechtfertige den Schritt nämlich mit der drohenden Flucht in ausländische Skigebiete. „Wir verzichten auf das Testen beim Skifahren, weil sonst eine Abwanderungsbewegung in die Nachbarländer stattgefunden hätte,“ offenbart der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns. Anders als in anderen Bundesländern ist daher nun Skifahren ohne negatives Testergebnis in Bayerisch-Schwaben möglich.