Corona-Lockerungen: Das ist ab heute in Schwaben wieder erlaubt

Symbolbild. Ab 11. dürfen in ganz Bayern wieder alle Geschäfte öffnen. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

In Bayern treten ab Montag weitere Lockerungen in Kraft. Das öffentliche Leben wird damit auch in Bayerisch-Schwaben weiter hochgefahren. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, Zoo- und Museums-Besuche sind wieder erlaubt und die Notfall-Kinderbetreuuung wird ausgeweitet.