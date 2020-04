Corona-Krise: DAK unterstützt Firmen und Selbstständige

Unternehmer und Selbstständige in Augsburg bekommen nun Unterstützung: Die DAK-Gesundheit Krankenkasse bietet eine unbürokratische Stundung von Beiträgen an. Betroffene, die durch den Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, können einen formlosen Antrag stellen, für den keine Nachweise nötig sind. Der betriebliche Schaden soll lediglich glaubhaft dargestellt werden und auf die Corona-Krise zurückzuführen sein.

Stundung von Beiträgen für März und April

Derzeit können Beiträge für März und April gestundet werden. Wenn die Auswirkungen der Pandemie darüber hinaus andauern sollten, bittet die Krankenkasse sich erneut zu melden. „Die Corona-Krise stellt uns alle vor ungeahnte Schwierigkeiten“, sagt Lidwina Hartmann, Leiterin der DAK-Gesundheit in Augsburg. „Jetzt ist die Zeit für Solidarität und schnelles Handeln.“

Niedrigere Beiträge für Selbstständige

Zusätzlich können die Beiträge von Selbstständigen der DAK-Gesundheit, die noch nicht die niedrigste Preisstufe bezahlen, reduziert werden. Hierfür reicht ebenfalls ein formloser Antrag. „Wir stehen der Wirtschaft in Augsburg auch in schwierigen Zeiten zur Seite“, sagt Hartmann. „Alle Informationen zur Stundung von Beiträgen gibt es auf unserer Website.“