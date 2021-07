Commerzbank: Diese Filialen schließen in Bayrisch-Schwaben

Weil zuletzt immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen und die Bank gleichzeitig sparen muss, hat der neue Konzernchef Manfred Knof Anfang des Jahres einen radikalen Kurswechsel beschlossen. Nun hat die Commerzbank ihre Schließungspläne für Filialen in Deutschland konkretisiert. Am Mittwoch veröffentliche das Kreditinstitut die Liste der Zweigstellen, die bundesweit geschlossen werden. Das Filialnetz soll von aktuell 790 um insgesamt 340 Standorte auf 450 reduziert werden. Bereits ab Oktober 2021 startet die Commerzbank mit der Schließung der ersten rund 240 Filialen, die restlichen folgen 2022.

Parallel zu den Filialschließungen soll der Ausbau der persönlichen Beratung über Telefon, Video, Chat und E-Mail beginnen. „Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland werden“, erläutert Privatkunden-Niederlassungsleiter Stefan Rossmayer. Im ersten Schritt beraten Mitarbeiter Kunden aus zentralen Standorten zunächst telefonisch, heißt es in der Pressemitteilung. Ab Ende 2022 sollen Kunden, deren Filiale schließt, per Telefon, Video, Chat und E-Mail eine persönliche Beratung erhalten.

Stefan Rossmayer, Niederlassungsleiter der Commerzbank Augsburg.

Der Kahlschlag hat auch Auswirkungen auf das Filialnetz der Niederlassung Augsburg. So plant die Commerzbank weiterhin an fünf Standorten mit den Filialen Augsburg-Holbeinstraße, Garmisch-Partenkirchen, Kempten, Memmingen und Starnberg persönlich vor Ort sein. Acht Filialen sollen perspektivisch geschlossen werden, dazu gehören Donauwörth, Füssen, Isny, Göggingen, Geretsried, Kaufbeuren, Landsberg am Lech und Weilheim. Kunden erhalten laut Commerzbank vorab einen Brief mit Informationen wo und wie sie zukünftig betreut werden. „Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung auch ohne Filiale gut funktioniert und für den Kunden schnell, einfach und bequem ist“, resümiert Stefan Rossmayer, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden Augsburg. „Unsere Strategie bleibt digital und persönlich, denn das persönliche Gespräch ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer Kundenbetreuung, gerade bei komplexen Themen“, so Rossmayer weiter.