Carine Europe wird Ankermieter im CASS Cube Gersthofen

Carine Europe, eine Marke für medizinische Kleidung und Ausrüstung bezieht rund 1.350 Quadratmeter Produktions-und Lagerfläche sowie ein etwa 200 Quadratmeter großes Penthousebüro, im CASS Cube in Gersthofen. Das Unternehmen verlagerte im Juni 2020 den Firmensitz bereits durch Vermittlung der Kragler Immobilien GmbH von München nach Augsburg. Nun bezieht Carine Europe, erneut auf Vermittlung von Kragler Immobilien, Lager-, Produktions- und Präsentationsflächen in dem Gewerbeneubau in Gersthofen.

Die Rahmenbedingungen in diesem Neubauobjekt haben auch die weiteren bereits feststehenden Mieter überzeugt. Die Honora Holding GmbH mit Sitz in Gersthofen bezieht rund 500 Quadratmeter Büro- sowie 300 Quadratmeter Lagerfläche. Der Immobiliendienstleister übernimmt die Hausverwaltung und den Hausmeisterservice vor Ort.

Die MK Color GmbH & Co. KG ist bislang nur wenige Hundert Meter vom CASS Cube entfernt ansässig. Neben einer Halleneinheit zur Einlagerung von Materialien und Maschinen bezieht der Malermeisterbetrieb zukünftig ein Penthousebüro mit Dachterrasse.Die Hikvision Deutschland GmbH beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Sicherheitsprodukten und -lösungen. In Gersthofen eröffnet das weltweit tätige Unternehmen eine weitere Niederlassung. In dem hochmodernen Gewerbeneubau stehen somit aktuell noch rund 1.300 Quadratmeter Bürofläche sowie rund 600 Quadratmeter Lager-und Produktionsflächen zur Verfügung.

Carine Europe organisiert die Herstellung des gesamten Produktsortiments durch ein breites Produktionsnetzwerk in Europa und in den eigenen zertifizierten Werken in Serbien und der Türkei. Zu den Kunden zählen laut Firmenangaben Regierungen, medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser und Apotheken.

Über den CASS Cube Gersthofen

Der CASS Cube Gersthofen ist ein Neubau im Gewerbegebiet Gersthofen Nord und das Referenzobjekt der Schneider Heizung und Sanitär GmbH, einem mittelständischen Sanitärtechniker mit Sitz in Gersthofen.

Über die Kragler Immobilien GmbH

Das Augsburger Immobilienbüro positioniert sich als Experte für die Vermittlung hoch moderner Gewerbeobjekte im Großraum Augsburg. Als verantwortungsbewusster Immobilienmakler hält sich Kragler Immobilien weiterhin bewusst vom Massenmarkt fern, um für seine Kunden individuelle Lösungen finden zu können. Diese profitieren von der profunden Kenntnis des Wirtschaftsstandorts Augsburg sowie einer exzellenten regionalen Vernetzung.