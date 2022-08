Brandanschlag: Zugausfälle zwischen München und Augsburg

Vandalismus

Symbolbild. Auf der Strecke zwischen München und Augsburg fallen Züge aus. Foto: B4BSCHWABEN.de

Auf der Strecke zwischen München und Augsburg kommt es bis Dienstag zu großen Verspätungen und Zugausfällen.

Ein defektes Stellwerk in Mering sorgt auf der Strecke zwischen München und Augsburg in beide Richtungen für Zugverspätungen. Ursache ist laut DB Netz AG ein Vandalismusschaden in Form eines Brandanschlages. DB Netz AG müsse aufgrund dessen Reparaturen durchführen.

Bis morgen, Dienstag, 2. August 2022, müssen Fahrgäste zwischen Augsburg und Weilheim mit großen Verspätungen und teilweise auch Zugausfällen rechnen. Der Fernverkehr der DB fährt ebenfalls auf diesem gestörten Streckenabschnitt, andere Bahnen werden über Ingolstadt umgeleitet. Deshalb komme es zwischen Ingolstadt und Augsburg ebenfalls zu Verspätungen, da hier mehr Züge als gewöhnlich auf der Strecke unterwegs sind. Auch die Züge der Bayerischen Regiobahn sind davon betroffen.

Aktuelle Informationen zu Verspätungen und Ausfällen finden Gäste auf der Website der Deutschen Bahn und in der App der Deutschen Bahn.