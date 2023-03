Bay Startup zeichnet die besten Startups aus Bayerisch-Schwaben aus

Businessplan Wettbewerb Schwaben 2023

Die Siegerteams des Businessplan Wettbewerbs Schwaben 2022. Foto: Bay Startup GmbH

Von Cloud-Anwendungen für Unternehmen oder Software zur Gebäudeplanung bis hin zu interaktiven Hörspielen für Kinder oder einer App für Rettungsdienste – all das und mehr gibt es auf den Business-Skizzen zu finden, die von Teilnehmern aus ganz Bayerisch-Schwaben bei Bay Startup eingereicht wurden. Am 22. März ist es dann so weit: Sechs Gründerteams wurden von der Jury ausgewählt und haben beim Businessplan Wettbewerb Schwaben 2023 die Chance auf einen der drei Siegerplätze.

Ein Blick auf die Nominierungen

Die sechs glücklichen Gründerteams, denen die Auswahl der Jury eine Teilnahme ermöglicht hat, zeichnen sich durch Kreativität und innovative Ideen aus. Das Friedberger Startup Certado möchte mithilfe einer modernen Cloud-Anwendung für Unternehmen Single Source of Truth“ für alle Informationen rund um dessen Betriebsmittel schaffen. Bei Liinu aus Obergünzburg dreht es sich dagegen ganz um das Thema Innovatives Lernen. Mit ihrem interaktiven Hörspiel hat es sich das Team zum Ziel gemacht, den Lernprozess für Kinder spannender zu machen - von Tierlauten über Rechenaufgaben bis hin zu ersten Vokabeln. Das Architektenteam rund um Dahome aus Eichstätt konzentriert sich auf das Zerlegen des Planungsprozesses beim Hausbau in standardisierte Teilleistungen. So soll die Bauqualität optimiert werden sowie Zeit und Kosten bei den Kunden eingespart werden. Auch das Team von Maple aus Kempten ist im Bereich Architektur zugange: Dieses Startup entwickelte eine Software, die es mittels generativer Algorithmen ermöglicht, schnell hochwertige Gebäudeentwürfe zu generieren und zu optimieren. Das Neu-Ulmer Team von Osora stellt ebenfalls eine Software vor, diesmal allerdings zur Simulation der Knochenheilung, um Ärzte bei der patientenspezifischen Therapieplanung zu unterstützen. Und auch bei Gleea aus Klosterfeld steht die Medizin im Vordergrund: Die App „Einfach Retten“ soll dem Fachpersonal im Rettungsdienst durch realistische Fallbeispiele und Simulationen zu einem regelmäßigen Training verhelfen.

Förderung ambitionierter Unternehmen

Bereits seit 2002 gilt der Businessplan Wettbewerb Schwaben von Bay Startup als zentrale Anlaufstelle für junge Startups aus ganz Bayerisch-Schwaben. Dabei erhält der Wettbewerb Unterstützung von der Stadt Augsburg, der Stadt Kaufbeuren, Bayern Kapital; der Steuerteam GmbH, der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft mbH sowie der Umwelt-Technologischen Gründerzentrum GmbH. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Interessierte, Unternehmen, und Freunde der Gründerszene erwartet, wenn am 22. März ab 18 Uhr im Augsburger Innovationspark die Türen zur Preisverleihung geöffnet werden. Die nominierten Gründerteams und ihre Projekte versprechen einen spannenden Abend.