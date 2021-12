Bauarbeiten an der MAN in Augsburg abgeschlossen

Das Tiefbauamt der Stadt Augsburg hat nach etwa zweijähriger Bauzeit die umfangreichen Arbeiten im Bereich der Stadtbachstraße pünktlich abgeschlossen. Am heutigen Freitag wurde die Baustellenabsperrung bei der MAN abgebaut. Verkehrsteilnehmende können im Lauf des Nachmittags die Berliner Alle und Brückenstraße wieder regulär befahren. Ab Samstag, dem 18. Dezember, fährt auch die Busline 44 wieder die gewohnte Strecke.

Zunächst wurde die fast 100 Jahre alte Nordhälfte der Stadtbachbrücke erneuert. 2021 wurden die Straßen- und Kanalbauarbeiten und die Sanierung der weiteren Brückenbauwerke durchgeführt. Zudem wurden eine Gas- und Wasserleitung erneuert und ein Straßenentwässerungskanal hergestellt. Damit soll die Straßenentwässerung zeitgemäß und dauerhaft gewährleistet werden. Zu guter Letzt wurden in dem Bereich bereits vorhandene Geh- und Radwege verbreitert und neue eingerichtet. Die Lücke im Radwegenetz auf der Berliner Allee zwischen der Brückenstraße und dem Anschluss an die Stadtbachstraße ist nun geschlossen.

Am Verkehrsknotenpunkt mussten seit rund zehn Jahren immer wieder hochkomplexe Baumaßnahmen umgesetzt werden. Die Infrastruktur des Bereichs wiesen sanierungspflichtige Schäden auf. Seit 2012 gab es Kanalarbeiten, ab 2016 musste die marode MAN-Brücke instandgesetzt werden, 2020 wurden dann die nun abgeschlossenen Arbeiten aufgenommen. Mit dieser Baumaßnahme kommt die Stadt einem Beschluss des Augsburger Stadtrats nach. Die Stadtbachstraße stellt in Verlängerung der Hans-Böckler-Straße eine der Haupteinfallverbindungen im nordöstlichen Stadtgebiet dar. Über die Brücke und die Stadtbachstraße sowie die Berliner Allee verläuft eine bedeutende Fahrradverbindung. Sie bindet die Stadtteile Firnhaberau, Hammerschmiede und Teile Lechhausens an die Innenstadt an.

Wichtige Arbeitgeber mit hohen Mitarbeiterzahlen und dementsprechend hohem Radverkehrsaufkommen liegen ebenfalls an dieser Strecke. Im Rahmen des Projekts Fahrradstadt wurde daher der Ausbau der straßenbegleitenden Radwege im Bereich der Stadtbachstraße und Hans-Böckler-Straße zwischen Georg-Haindl-Straße und Leipziger Straße auf der Ostseite der MAN-Lechbrücke beschlossen. Der Straßenzug ist in dem vom Stadtrat beschlossenen Netzplan für den Radverkehr der Stadt Augsburg als innergemeindliche Radhauptverbindung festgesetzt.