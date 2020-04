B4BSCHWABEN.de: Regionale Wirtschaftsnews gefragt wie nie

Seit gut einem Monat dreht sich die Berichterstattung in den Medien vor allem um eines: die Corona-Pandemie. Auch bei B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN haben uns der Virus und seine Auswirkungen auf die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben voll im Griff – aber eben anders, als in anderen Medien. Wir suchen die Geschichten, welche die Unternehmenslenker der Region bewegen. Sprechen mit den Firmen, die sich nun neu aufstellen müssen. Und konzentrieren uns auf Themen, mit denen Unternehmen sich jetzt für die Zeit nach der Krise aufstellen können.

60 Prozent mehr Visits

Und diese Themen kommen an: Das erste Quartal 2020 hielt für uns einen neuen Rekord bereit: Wir haben unsere Visits im Vergleichszeitraum zu 2019 um über 60 Prozent gesteigert. Die Page Impressions haben die 1 Millionen Marke geknackt – ein Zuwachs von über 20 Prozent.

Expertenwissen: Von Unternehmern für Unternehmer

Dabei sind es nicht nur die Artikel unserer Redaktion, die zu den Rekordzahlen beitragen. In der Rubrik “Expertenwissen” verraten Unternehmer anderen Unternehmern Tipps und Tricks, die direkt in der Praxis angewendet werden können. Besonders beliebt im 1. Quartal 2020 waren diese drei:

Neues Design: Der B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN Wochenrückblick

Viele Unternehmen nutzen die Krisenzeit, um Altes zu überdenken und Neues zu kreieren. Die wichtigsten Wirtschafts-News aus Bayerisch-Schwaben präsentieren wir unseren B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN Wochenrückblick daher nun in neuem Design - der Inhalt bleibt gewohnt regional und relevant.

Das Design ist nun noch übersichtlicher und moderner . Doch nicht nur optisch sind wir einen Schritt weitergegangen. Da der Wochenrückblick zunehmend auch auf dem Smartphone gelesen wird, ist er jetzt super responsive und auch auf kleinen Endgeräten perfekt lesbar – und das auch als Textversion, also ohne HTML. Abonnieren Sie jetzt den B4B Wochenrückblick kostenfrei, unverbindlich und jederzeit abbestellbar und erhalten Sie jeden Freitag um 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten aus dem Wirtschaftsraum Bayerisch-Schwaben.

Neue Rubrik: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN Beraterpool

B4B-Leser fragen, regionale Experten antworten: Mit unserem neuen Tool, dem B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN Beraterpool, reagieren wir auf den zunehmenden Informationsbedarf unserer Leser. Steuern? Recht? Patent? Marketing und Kommunikation? Unsere Berater aus der Region Bayerisch-Schwaben haben die Antworten.

Anonymisiert leiten wir Fragen aus Ihrem unternehmerischen Alltag an diese weiter und publizieren die Antworten der Experten auf B4BSCHWABEN.de/beraterpool. Dabei hat jeder Bereich ein eigenes Beraterteam aus Bayerisch-Schwabens erfolgreichsten Unternehmen.

Progressive-Web-App für das Smartphone

Sie können die tagesaktuellen News mit unserer Progressive Web App auch bequem auf Ihrem Smartphone lesen. Es ist kein Download und keine App-Installation notwendig. Für die Installation des praktischen B4B MOBILE-Icons auf dem Startbildschirm muss nur einmal getippt werden: Einfach www.B4BSCHWABEN.de/pwa aufrufen und die Installation bestätigen. Schon sind Sie mit nur einmal antippen in der Wirtschaftswelt von B4BSCHWABEN.de. Ein weiterer toller Pluspunkt für Android-Nutzer: Dank Push-Funktion erfahren die Leser sofort, wenn ein wichtiges Ereignis das bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsleben verändert – und sind noch näher dran an News aus dem Mittelstand der Region.