Ausbildungsjahr bei der Stadt Augsburg startet

Neue Azubis

Bei der Stadt Augsburg beginnen 157 neue Auszubildende, Studenten und Praktikanten ihr Berufsleben. Im Kongress am Park fand deshalb eine Willkommensveranstaltung statt. Was Finanzreferent Roland Barth dazu sagt.

Am 1. September hat bei der Stadt Augsburg ein neues Ausbildungsjahr begonnen. Im diesjährigen Jahrgang sind insgesamt 157 Auszubildende dabei, die sich für einen Beruf bei der Stadt Augsburg entschieden haben. Finanzreferent Roland Barth begrüßt in Vertretung von Personalreferent Frank Pintsch die neuen Auszubildenden bei der Willkommensveranstaltung im Kongress am Park.

Ein Beitrag für die Stadt

„Wir sind stolz darauf, die 157 Auszubildenden in unserer Stadtverwaltung willkommen zu heißen. Die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bieten den jungen Menschen beste Möglichkeiten, sich breit aufzustellen und ihre Talente zu entfalten. Wir legen großen Wert auf die Ausbildung junger Fachkräfte, die jetzt und zukünftig einen wertvollen Beitrag für die Stadt Augsburg und damit für alle Bürger in Augsburg leisten“, betont er.

Verschiedene Ausbildungsberufe

Die 157 Auszubildenden konnten sich dabei zwischen den 22 verschiedenen Ausbildungsberufen der Stadtverwaltung Augsburg entscheiden. Die breite Palette reicht von Verwaltung über Forstwirtschaft und Handwerk bis zu IT. Auch Berufe wie Straßenbauer oder Geomatiker finden sich bei der Stadt Augsburg. Das Sozialwesen wird durch Berufe wie Erzieher, Kinderpfleger oder medizinischer Fachangestellter vertreten. Durch eine Kombination aus theoretischer Ausbildung und praktischer Erfahrung sollen die Auszubildenden dann bestmöglich auf ihre zukünftigen beruflichen Herausforderungen vorbereitet werden.