Augsburger Unternehmen unterstützen junge Startups

Die Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg und das Beratungsunternehmen Cross Consult haben im Jahr 2021 eine gemeinsame Initiative zur Förderung Augsburger Gründer durch erfahrene Führungskräfte aus Augsburger Unternehmen gestartet. Am Cross-Mentoring Augsburg (CMA) beteiligen sich seit September 2020 als Mentees Daniel Lassahn (meteointelligence), Dalila Keller (Studio Luo) und Erik Schmelter (gettoworkout). Sie werden von Mentoren der Unternehmen Lechwerke AG, KUKA und swa Stadtwerke Augsburg begleitet und unterstützt.

Vernetzung der Wirtschaftsregion

„Mit der Öffnung des Cross-Mentorings für Start-ups stärken wir die Vernetzung in der Wirtschaftsregion und leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung neuer Unternehmen und regionaler Innovationen“, betont Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle.

Nach dem ersten halben Jahr ziehen alle Beteiligten eine sehr positive Bilanz. Die Zielsetzung der Initiative, Gründer beim erfolgreichen Aufbau ihres Start-ups zu unterstützen, erfülle sich voll und ganz. Gratulieren kann die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg bereits Daniel Lassahn für die erfolgreiche Bewerbung um das Gründerstipendium EXIST. Sein Zwischenfazit lautet:

„Das CMA ist für mich eine tolle Begleitung in Richtung Selbstständigkeit. Der bunten Mischung an Mentees und Mentoren gelingt es immer wieder auf ein Neues, meine Betrachtungsweise zu ändern und meinen Horizont zu erweitern. Mein Mentor hat mir bereits einige wertvolle Tipps gegeben und mir dabei geholfen, mein Netzwerk weiter auszubauen. In positiver Erinnerung bleibt mir die Motivation meines Mentors, an einem Hackathon mitzumachen, den ich dann mit meinem Team sogar gewonnen habe. Außerdem konnte ich einen tieferen Einblick in die Prozesse der Stadtwerke Augsburg gewinnen.“

Weitere Runde des Cross-Mentorings startet im Juni

Das Cross-Mentoring Augsburg wird im Jahr 2021 fortgeführt und startet im Juni 2021. Das Programm dauert ein Jahr und wird vom Beratungsunternehmen Cross Consult durchgeführt. In den vergangenen zehn Jahren haben sich bereits 18 Unternehmen am Programm beteiligt.

Drei Plätze wurden für das Cross-Mentoring Augsburg bereits im Jahr 2020 ausgelobt. Diese haben die Möglichkeit bekommen, ein Team mit Mentoren etablierter Unternehmen der Region zu bilden.