Augsburger Plärrer: Welches Zwischenfazit ziehen die Betreiber?

Wie auch in allen anderen Bereichen, mussten die Konsumkosten auf dem Augsburger Plärrer den aktuell erhöhten Energiepreisen angepasst werden. Das sorgte auch unter den Schaustellern für Sorgen wie Michael Burghard, Betreiber des Riesenrads „Roue Paris Sienne“, verrät: „Aufgrund der momentan steigenden Fixkosten und der langen Zeit ohne Normalbetrieb gab es natürlich auch Skepsis.“ Doch nach den ersten Tagen auf dem Festgelände macht sich unter den Standbesitzern Freude breit.

Rundgang Frühjahrsplärrer 2022

Nachholbedarf an Erlebnissen

Siegfried Springer verkauft seit dem vergangenen Freitag wieder Lose an seinem Stand „Monte Carlo“ und resümiert durchweg positiv: „Die Stimmung ist seit langer Zeit wieder gut. Mit der Rückkehr zur Normalität können wir endlich aufatmen. Nach zwei Jahren Überbrückungszeit wäre es ohne diesen Frühjahrsplärrer für viele sehr eng geworden. An den Besucherzahlen wird deutlich, dass den Leuten etwas gefehlt hat, dass sie nun nachholen wollen.“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie viele Besucher kommen vorbei?

Auch unter den Gastronomen und Essensständen macht sich der Aufschwung bemerkbar. Sandra Erlinger betreibt seit 2014 die Bonbonniere in dritter Generation. Sie verschaffte sich in der Krisenzeit mit der Eröffnung eines Online-Shops und Geschäfts im Lechhauser Industriegebiet die nötige finanzielle Überbrückung. In den ersten Tagen nimmt die Betreiberin im Vergleich überraschend sogar „mehr Besucher als noch vor der Pandemie“ wahr. Die Gesamtsituation ordnet sie erleichtert ein: „Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen. Nur wenige Kollegen sind weggebrochen und jetzt kommen endlich wieder Leute unter Normalbedingungen an unsere Stände. Mit dem Verlauf des ersten Wochenendes können wir sehr zufrieden sein.“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Optimale Voraussetzungen für den Start

Die Gründe für das erfreuliche Zwischenfazit fasst Michael Burghard zusammen: „Man merkt, dass die Leute wieder etwas erleben und nach draußen wollen. Dieses Bedürfnis können wir unter besten Wetterbedingungen decken. Mit den Ausfällen von Veranstaltungen und Weihnachtsmärkten war die Sehnsucht groß. Daher ist eine gewisse Euphorie vorhanden, wegen der wir sogar mehr Besucher als noch vor Corona sehen können.“