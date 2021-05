Augsburger PCI präsentiert sich bei IHK-Unternehmenscockpit

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zum 11. IHK-Unternehmenscockpit begrüßte die PCI Gruppe als Gastgeber die Teilnehmer der Veranstaltung am 12.05.2021 am PCI-Standort Augsburg. Schwerpunkte der Veranstaltung waren der Austausch über industriepolitische Themen, die persönliche Vorstellung von Dr. Marc Lucassen, seit Januar 2020 neuer Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, sowie zwei PCI-Projekte zur weiteren Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen.

Themen des Events: Produktion und Logistik

Corona-bedingt mussten die beiden im Jahr 2020 geplanten Treffen ausfallen, so dass das 11. IHK-Unternehmenscockpit nach anderthalb Jahren Pause nun am 12. Mai 2021 bei PCI in Augsburg stattfand. Bei der Veranstaltung waren die Teilnehmer sowohl vor Ort präsent als auch zum Teil digital dazugeschaltet. Nach einer Vorstellungsrunde mit Updates aus den Unternehmen sowie der persönlichen Vorstellung des seit Januar 2020 neuen Hauptgeschäftsführers der IHK Schwaben, Dr. Marc Lucassen, stand das Event ganz im Zeichen der Themen Produktion und Logistik.

Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung der PCI Gruppe, startete die Vortragsreihe mit einer Präsentation des Unternehmens und informierte über Zahlen und Fakten aus Produktion und Logistik. Schwerpunkt des Abends war die Präsentation von zwei PCI-Projekten.

Diese PCI-Projekte wurden vorgestellt

Beim Projekt „OEE*-basierte Durchsatzverbesserung“ geht es darum, die Produktivität der PCI-Anlagen mit Hilfe verschiedener Stellhebel nachhaltig zu steigern. Die Implementierung läuft an und zeigt erste Erfolge. „Track & Trace“ ist ein Pilot-Projekt zur Verbesserung der Sendungsverfolgung. Dabei werden durch GPS-Kopplung zeitnahe Datenströme generiert, die es erlauben, Lieferungen quasi live nachzuverfolgen und so die Logistikprozesse weiter zu optimieren, erklärt das Unternehmen die Projekte.

Das sagt der PCI-Geschäftsführer zu dem Projekt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir haben uns als Gastgeber mit Projekten zur Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen professionell präsentiert und auch gezeigt, dass trotz der Corona-bedingten Einschränkungen solche Veranstaltungen mit einem durchdachten Hygienekonzept und professioneller Vorbereitung durchführbar sind“, so Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung PCI Gruppe. Alle Teilnehmer vor Ort haben sich laut einer Pressemeldung vor Beginn einem Corona-Schnelltest unterzogen, trugen Masken und achteten auf die Einhaltung des Abstandes, zwischen den Sitzplätzen waren Plexiglasscheiben angebracht.

Vernetzungsmöglichkeit im Wirtschaftsraum Augsburg

Das IHK-Unternehmenscockpit vernetzt seit 2015 eine Auswahl der großen Produktionsunternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg über Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg. Zielsetzung der halbjährlichen Treffen ist es, die spezifischen Herausforderungen des produzierenden industriellen Gewerbes im Wirtschaftsraum Augsburg aufzugreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu fördern und um die Position der Industrie gegenüber den politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern zu transportieren.