Augsburger Nexxlon koopertiert mit The Alternative Board

Das Jahr 2021 startet Nexxlon gemeinsam mit ihrem neuen Partner The Alternative Board. Der 1990 in Denver gegründete Unternehmerverbund, in Kurzform auch TAB genannt, ist heute der führende internationale Anbieter von sogenannten Peer Advisory Boards. Hier treffen sich Unternehmer sowie Entscheider aus der Region und arbeiten gemeinsam an Fragestellungen und Lösungen rund um ihr Business. „Neben den Folgen der Pandemie sind vor allem Development, Nachhaltigkeit und Leadership die aktuell großen Themen bei den Entscheidern“, sagt Ralf Held, Geschäftsführer der Nexxlon GmbH. „Ich freue mich daher sehr, mit TAB den perfekten Partner und das passende Forum für Unternehmer und Entscheider gefunden zu haben.“

Peer Advisory Boards funktionieren wie ein ständiges Gremium, in dem die Mitglieder zusammenarbeiten. Ziel aller Mitglieder sei es, das eigene Unternehmen voran zu bringen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Der Austausch mit anderen Unternehmern sowie die fachkundige Moderation sollen dabei neue Sichtweisen für den Einzelnen erbringen.

Markus Hecht hat TAB in Augsburg aufgebaut und führt bereits seit fünf Jahren Unternehmer Boards mit großem Erfolg. „Wir schaffen für gleichgesinnte Unternehmer und Entscheider einen vertrauten Raum, der Inspiration und Ansporn zugleich ist. Ich nutze dabei die Intelligenz der Gruppe ebenso wie ich auf individuelle Bedürfnisse des Einzelnen eingehen kann“, sagt Hecht. Die Board Meetings finden regelmäßig im Technologiezentrum Augsburg statt und die Nachfrage wächst, gerade in Zeiten der Pandemie. Hecht begrüße die Zusammenarbeit mit Nexxlon und ergänzt: „Mit Ralf Held haben wir einen ausgewiesenen Experten für Business Development gewonnen und zugleich unsere Kapazitäten ausgebaut. So sind wir in der Lage, im neuen Jahr weitere Unternehmer Boards zuzulassen“.

Über Nexxlon

Der Name Nexxlon steht für "next level on business". Das international tätige Beratungshaus hat seinen Sitz in Augsburg und Liason Offices in Prag, Istanbul und Shenyang. Kernkompetenz ist Business Development Advisory und ihre Kunden sind etablierte Corporates wie auch Start-ups, mittelständisch geprägte wie auch international tätige Unternehmen.