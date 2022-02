Augsburger Nachtbusse fahren wieder

Nachdem die Bars und Clubs in der Region ab 04.03.2022 wieder öffnen, nehmen der AVV und die Stadtwerke Augsburg (swa) zu diesem Termin auch ihre Nachtbuslinien wieder auf und bringen Nachtschwärmer nach Hause.

Ab der Nacht von Freitag, 04. März 2022 auf Samstag, 05. März 2022 fahren alle Nachtbusse des AVV und der swa wieder nach regulärem Fahrplan. Am Augsburger Königsplatz fahren die Busse zwischen 1 und 4 Uhr morgens jeweils zur vollen Stunde ab.

Ticketregelung der Nachtbusse

Das gesonderte Nachtbusticket wurde bereits zum 1. Januar 2021 abgeschafft und es gilt der normale AVV-Tarif. Ein Vorteil für alle Abonnenten, Monats- und Wochenkartenkunden, aber auch für Fahrgäste mit Tagestickets, deren Geltungsdauer auf das Betriebsende ausgeweitet wurde. Innerhalb des Geltungsbereichs des Fahrscheins können die Ticketinhaber die Nachtbusse des AVV und der swa kostenlos nutzen. Zudem gelten jetzt auch die Mitnahmeregelungen der Tickets in den Nachtbussen. Gelegenheitskunden nutzen die Nachtbusse einfach mit Einzelticket oder Streifenkarte für die jeweils benötigte Preisstufe.

Wann und wo fahren die Nachtbusse?

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste im Internet, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus Center). swa erhalten alle Informationen zum Mobilitätsangebot der Stadtwerke in der swa Mobil-App, ob Fahrplanauskunft oder Online-Ticketkauf, oder persönlich in den swa Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg.