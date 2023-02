Augsburger Digitalagentur Typedigital nimmt große Veränderungen vor

Meilenstein

Andreas Kottre ist Geschäftsführer von Typedigital und kann auf eine ereignisreiches Jahr für sein Unternehmen zurückblicken. Foto: Typedigital

Mit dem neuen Jahr startet Typedigital in sein nächstes Kapitel. Was sich dafür bei der Augsburger Digitalagentur verändert hat.

Typedigital versteht sich als Partner der jungen Unternehmensszene. Als Anlaufstelle will das Unternehmen seinen Start-Up Kunden rund um das Thema Digitalität zur Hand gehen. Dabei geht es allem voran um das Entwickeln und Etablieren von digitalen Produkten am Markt. Als Agentur will Typedigital von Beratung über Planung bis hin zur Umsetzung diesen Prozess begleiten. Um mit diesem Geschäftskonzept weiter zu wachsen, wurden nun die Weichen gestellt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Typedigital zieht in Augsburg um

Im vergangenen Jahr legte die Digitalagentur bereits einen großen Sprung in der jungen Firmengeschichte hin. Insbesondere beim Personal zeigte sich dies, durch das Wachstum von fünf auf mittlerweile neun Mitarbeiter. Dieser Entwicklung wurde Typedigital nun auch räumlich mit einem Umzug gerecht. Fortan findet sich der Hauptsitz des Unternehmens dadurch am Klinkerberg 9. Dort haben sich die Büroflächen von zuvor 60 Quadratmetern auf 150 Quadratmetern mehr als verdoppelt. Geschäftsführer Andreas Kottre nennt die damit einhergehenden Benefits: „Neben zusätzlicher Beinfreiheit, einem Konferenzraum und mehreren Büroräumen bietet das neue Büro die Möglichkeit, Talks in kleiner Runde mit externen Besuchern zu veranstalten, worauf wir uns besonders freuen.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Typedigital erreicht Meilenstein

Noch größer als die Freude über das neue Büro, ist der Stolz auf die erfolgte Umfirmierung im vergangenen Jahr. Typedigital gelang nämlich der Schritt von einer GbR zu einer GmbH. Für das Unternehmen ein wahrer Meilenstein, auf dem seither das weitere Wachstum angestrebt wird. Dieses Jahr will die Digitalagentur sich auch auf seine bestehenden Geschäftsbeziehungen konzentrieren und diese auf diesem Weg stärken. Im Augsburger Raum soll dies dazu führen, sich den Ruf einer anerkannten Sotwareagentur weiter zu erarbeiten.