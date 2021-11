Augsburger Conntac sichert sich siebenstellige Investitionssumme

In seiner zweiten Finanzierungsrunde konnte der Augsburger Softwareentwickler mehrere Geldgeber überzeugen. Begleitet wurde diese von BayStartUP und Digitales Zentrum Schwaben. Mit Basinghall, Bayern Kapital, H&S Investment und einem Business Angel erhält Conntac eine siebenstellige Investitionssumme. Das Self-Service-Unternehmen verfolgt ambitionierte Ziele, die mit den monetären Mitteln nun vorangetrieben werden sollen.

Conntac möchte von Augsburg aus die deutschen Marktgrenzen überwinden. Die Finanzierungssumme dient daher zur Expansion ins Ausland. Dabei sollen insbesondere das Vereinigte Königreich und Skandinavien erschlossen werden. Ebenso strebt das Unternehmen die Marktführerschaft in der DACH-Region an. Dazu soll auch die neu entwickelte Softwarelösung für kleinere Internetanbieter und Stadtwerke dienen. Auch für die Optimierung dieses Angebots sollen die Gelder verwendet werden, damit es sich zukünftig auch in anderen Branchen anwenden lässt.

Obwohl sich das Team von Conntac bereits in den letzten beiden Jahren jeweils verdoppelt hat, ist bereits ein weiterer Ausbau geplant. „In den nächsten Monaten werden wir unser Team weiter vergrößern. Die hohe Nachfrage nach durchdachten und qualitativ hochwertigen Self-Service Lösungen, nicht nur im Bereich der Internetanbieter, zeigt uns, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben”, erklärt Geschäftsführer Benjamin Wörl.

Zu den Unterstützern des Augsburger Unternehmens zählt Bayern Kapital. Dr. Georg Ried, Geschäftsführer der Investmentgesellschaft, resümiert die bisherige Zusammenarbeit mit lobenden Worten: „Conntac ist seit unserer ersten Beteiligung stark gewachsen. Die bisherigen wirtschaftlichen Erfolge sind beeindruckend, die technologischen Möglichkeiten der Lösungen nach wie vor vielversprechend – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das Unternehmen ist eine bayerische Hightech-Erfolgsgeschichte mit nach wie vor großem Wachstumspotential. Deshalb unterstützen wir Conntac gerne auch weiterhin.“