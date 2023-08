Augsburger Agentur Turmedia gewinnt Flexispot als neuen Kunden

Markenauftritt

Der Geschäftsführer von Trumedia, Marco Trutter. Foto: Trumedia

Die global tätige Brand Identity Agentur Trumedia aus Augsburg hat mit Flexispot einen großen Neukunden aus Asien gewinnen. Für den Hersteller ergonomischer Arbeitsplätze entwickelt die Agentur die ganzheitliche Lokalisierung der chinesischen Brand für den DACH-Markt. Flexispot ist ein Tochterunternehmen des börsennotierten Konzerns Loctek und heute bereits in zahlreichen internationalen Märkten vertreten. Um die Brand Awareness weiter zu erhöhen und den Anforderungen der B2C- wie B2B-Zielgruppen noch besser gerecht zu werden, wurde die Marke kürzlich im Kernmarkt USA einem ganzheitlichen Rebranding unterzogen. Das dort entwickelte Konzept wird nun in allen weiteren Märkten, beginnend mit der DACH-Region, länderspezifisch lokalisiert und insbesondere an die jeweiligen, vorherrschenden Gegebenheiten angepasst. In Zuge dessen gilt es auch die kommunikative Ausrichtung von „Büromöbel“ zusätzlich auf „Living“-Produkte strategisch wirkungsvoll zu erweitern.

Das sagt Marco Trutter zu der neuen Kooperation

Marco Trutter, CEO und Gründer Trumedia erläuterte hierzu: „Die Evolution des internationalen Flexispot Markenauftritts und Transformation für den anspruchsvollen und gleichzeitig komplexen DACH-Markt sowie die strategische Erweiterung um den ‚Living‘-Bereich ist von immenser Bedeutung für die langfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Damit gewinnt die Marke nicht nur an Modernität und demonstriert facettenreich die erweiterte Sortimentspolitik, sondern steigert vor allem nachhaltig Ihre Anziehungskraft und wird somit auch der Professionalität und dem Anspruch eines globalen Players gerecht.“

Weshalb sich Flexispot zu der Kooperation mit Trumedia entschieden hat

Nikolle KE, Flexispot GmbH entgegnete: „Schon nach den ersten Gesprächen war klar, dass wir dieses strategisch und kommunikativ herausfordernde Branding-Projekt mit Trumedia umsetzen möchten. Dieses Gefühl hat sich dann auch komplett bestätigt. Die Verbindung aus einem analytisch-wissenschaftlichen Ansatz mit hoher fachlicher Expertise und visueller Güte hat uns überzeugt und wir werden mit dem neuen Flexispot-Markenauftritt ein wirkungsvolles und nachhaltiges Ausrufezeichen auch in der DACH-Region setzen. Und das nicht nur im Büromöbel-Sektor.“