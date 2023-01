Augsburger Agentur Codeblick stellt seine Geschäftsführung neu auf

Personalie

Von links: : Ibrahim Argun, Daniel Wittke und Maximilian Wolf. Foto: Codeblick

Nachdem die Agentur in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, wurde die Umstrukturierung der Verantwortlichkeiten in der Geschäftsleitung zu einem logischen Schritt. Codeblick sieht diese Veränderung als neue Herausforderung, die auch mit einer internen Struktur- und Abteilungsgründung einhergeht.

Weshalb sich Codeblick neu aufstellt

Auf die Frage nach dem Hintergrund für die personelle Neuausrichtung erklärt Ibrahim Argun: „Ich wurde oft gefragt, wie ich mich mit der Umstrukturierung fühle und was der Beweggrund dafür war. Wer schon mal ein Unternehmen gegründet oder geführt hat, weiß, welche unterschiedlichen Herausforderungen auf dem Weg anstehen. Neben der Familie und anderen wesentlichen Dingen im Leben hat der Berufsalltag nun mal eine begrenzte Anzahl an Stunden.“ Außerdem ergänzt er: „Diese Aufgaben mit großer Leidenschaft, guter Energie, hoher Qualität und vernünftigem Fokus zu erledigen, kann meiner Meinung nach nur mit einem Team funktionieren - insbesondere wenn man weiter wachsen will.”

Das plant Codeblick für die Zukunft

Denn weiter wachsen möchte Codeblick definitiv und hat sich dabei ehrgeizige Ziele auf die Fahne geschrieben: „Wir möchten perspektivisch in den nächsten 10 Jahren auf 100 Mitarbeitende und einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro wachsen. Das wird unserem Führungsteam viel Anstrengung und Ausdauer abverlangen. Dieses Vorhaben lässt sich aber leichter bewältigen, wenn man mehrere Motoren als Antrieb hat”, führt Argun weiter aus.

Für die drei Mitglieder der Geschäftsleitung sei es wichtig, die Aufgaben und Rollen in den Verantwortlichkeiten klar zu strukturieren und zu organisieren, auch wenn dies einen höheren Abstimmungs- und Koordinationsaufwand bedingt. Denn nur so könne die Agentur in ihren Augen weiterhin effektiv arbeiten und die angestrebten Ziele für 2023 und darüber hinaus erreichen.

So bewertet Ibrahim Argun sein neues Führungs-Team

Mit seinen langjährigen Teamkollegen Daniel Wittke und Maximilian Wolf sieht sich Argun bestens für die Zukunft und die kommenden Herausforderungen aufgestellt. „Wir freuen uns sehr auf die neue Herausforderung und können somit unsere Erfahrung und Fähigkeiten noch besser einbringen, um das Unternehmen auf das nächste Level zu heben. Wir sind hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team unsere Ziele zu erreichen und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben”, betonen Wittke und Wolf.