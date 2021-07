Augsburg Marketing startet Projekt „Digitallotsen“

Die fortschreitende Digitalisierung und neue Technologien ermöglichen lokalen Akteuren, vor allem inhabergeführten Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel und Gastronomie, viele Chancen – stellen sie aber auch vor neue Herausforderungen in ihrem Alltag. Viele kleinere Unternehmer möchten diese Chancen gerne nutzen, fühlen sich aber verloren im Dschungel zwischen Online-Sichtbarkeit, Omnichannel-Strategien und digitaler Kundenbindung. Zusammen mit dem Start-Up Amore Augsburg startet Augsburg Marketing das Projekt „Digitallotse“, bei dem stationäre Einzelhändler und Gastronomen aus Augsburg die Möglichkeit haben, sich in individuellen Sprechstunden, Workshops und Seminaren beraten zu lassen. Ziel ist es laut Augsburg Marketing, gemeinsam eine individuelle, zeitgemäße digitale Strategie für das jeweilige Unternehmen herauszuarbeiten. Unterstützt wird das Projekt auch von der IHK Schwaben.

Corona hat eine Entwicklung beschleunigt, die schon lange als unaufhaltsam galt: die Digitalisierung, die in der Wirtschaft zu tiefgreifenden Veränderungen geführt hat und auch nicht vor der lokalen Wirtschaft Stopp macht. Die Realisierung digitaler Projekte beziehungsweise Einführung digitaler Innovationen stellt aber gerade kleine Unternehmen vor Herausforderungen, fehlt es ihnen oft nicht nur an Zeit, Personal und Geld für die Umsetzung, sondern auch am Knowhow. Cornelia Böhm von Augsburg Marketing, die seit 2019 das strategische Innenstadtmarketing verantwortet, weiß, dass viele lokale Akteure immer wieder vor den gleichen Grundsatzfragen stehen: „Es geht gar nicht immer in erster Linie darum, ob man einen eigenen Onlineshop braucht oder nicht, sondern vor allem darum, wie man mit kleinem Budget und wenig Aufwand sichere Schritte im digitalen Dschungel unternehmen kann, ohne die eigenen Ressourcen zu verbrauchen. Darüber hinaus verunsichern die zahlreichen Regeln zusätzlich.“ Das will Augsburg Marketing jetzt zusammen mit seinen Partnern ändern.

Ab Juli haben Augsburger Einzelhändler und Gastronomen die Möglichkeit gemeinsam mit dem Digitallotsen eine digitale Strategie für das eigene Unternehmen auszuarbeiten. Möglich sind persönlichen Sprechstunden, die die Ausgangssituation des jeweiligen Teilnehmers berücksichtigen sollen, sowie Workshops und Seminare in zielgruppenspezifisch zusammengestellten kleinen Runden. Thematisch möchten sich die Digitallotsen in Bereichen bewegen, die vor bei kleineren Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe ohne eigene Marketingspezialisten oft Handlungsbedarf erfordern. Es geht dabei um Fragestellungen wie etwa: Welches Onlinemedium ist das Richtige für mich? Was brauche ich dafür? Wen kann ich erreichen? Wie hoch sind die Kosten und der Zeitaufwand? Welche kostenlosen oder kostenpflichtigen Tools gibt es – und brauche ich die alle überhaupt?

Unterstützt wird das auf zwei Jahre angelegte Programm von der IHK Schwaben. Jens Walter, Regionalgeschäftsführer für den Wirtschaftraum Augsburg, begrüßt die gemeinsame Initiative: „Die Corona-Lockdowns haben gezeigt, wie wichtig digitale Präsenz und Kommunikation für stationäre Einzelhändler sind. Mit dem Digitallotsen-Programm können Einzelhändler und Gastronomen ihr Geschäft und ihre Waren modern präsentieren, schnell und kundenbezogen kommunizieren sowie noch zielgerichteter im Internet und in der Stadt gefunden werden. Daher freue ich mich auf die Synergien und die langfristige Kooperation mit Augsburg Marketing und Amore Augsburg, die mit dem Digitallotsen-Programm ein individuelles und zeitgemäßes Angebot für die Augsburger Einzelhändler und Gastronomen entwickelt haben.“